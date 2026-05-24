Hārtlijs kā okupantu varonis, Olivjē pusdienās un Lietuvā piekauj bijušo NBA spēlētāju - aizejošā nedēļa sportā
Latvijas sporta līdzjutējiem aizgājusī nedēļa aizritējusi hokeja pasaules čempionāta zīmē, bet jau arvien skaidrāk jūtamas arī tuvojošā futbola Pasaules kausa nokrāsas. Ja visam nav sanācis izsekot līdzi, tad Jauns.lv atgādinās par notikušo.
Latvijas hokeja izlase pasaules čempionātu aizvada ļoti viļnveidīgi. Cienīgs zaudējums pret vieniem no galvenajiem favorītiem šveiciešiem bija daudzu gaidīts. Tam sekoja uzvara principiālā cīņā par Vāciju un zaudējums otro gadu pēc kārtas austriešiem. Savukārt bezierunu sakāvei pret somiem sekoja sensacionāls panākums pret ASV hokejistiem. Mūžīgais mērķis ceturtdaļfināls pirms pēdējām divām spēlēm pret grupas nomināli vājākajām komandām – Lielbritāniju un Ungāriju ir pašu rokās – divas uzvaras garantētu vietu izslēgšanas spēlēs.
Pēc amerikāņu pārspēšanas pēcspēles intervijā Matjē Olivjē pauda pārliecību, ka viņi vinnētu latviešu deviņās spēlēs no desmit. Hokejista ar gastranomiski populāru uzvārdu teikto apstiprināja arī Latvijas izlases vārtsargs Kristers Gudļevskis, piebilstot, ka šoreiz bijusi tā viena desmitā reize…
Ar miesas bojājumiem sava mīluļa staidzināšana noslēgusies kādreizējam Nacionālās basketbola asociācijas spēlētājam Darjum Songailam. Konflikts ar kāda cita suņa saimnieku tagadējam basketbola trenerim Šauļos finalizējās ļoti nepatīkami - ar izsistiem zobiem.
Šī gada Rīgas maratons daudziem atmiņā paliks ne vien ar 46 tūkstošiem dalībnieku, bet arī bildinājumu, savukārt Latvijas vadošais krieviskā cīņas sporta – sambo – pārstāvis Vitālijs Reško kļuvis par Eiropas vicečempionu un uz goda pjedestāla noklausījies okupantu himnu. Vēlāk, skaidrojot notikušo, Reško, kurš ir arī sporta veida federācijas ģenerālsekretārs, paziņoja, ka neboikotēja apbalvošanu, jo baidījies no diskvalifikācijas, bet vēlāk paziņoja, ka noslēdz savas sportista gaitas.