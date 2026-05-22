Visām zvaigznēm vietas nepietiek: Anglijas futbola izlases sastāva izvēles raisa plašas diskusijas
Ārpus Anglijas vīriešu futbola izlases sastāva dalībai Pasaules kausa finālturnīrā tika atstāti Kols Palmers un Fils Fodens.
Anglijas valstsvienības galvenais treneris Tomass Tuhels piektdien nosauca izlases sastāvu, ārpus kura, ieskaitot Fodenu un Palmeru, palika vairāki meistarīgi spēlētāji. Gan Fodens, gan Palmers 2024. gadā palīdzēja angļiem sasniegt Eiropas čempionāta finālu.
Tāpat ārpus sastāva palika Morgans Gibss-Vaits un Dominiks Kalverts-Levins, kuri ir rezultatīvākie angļu futbolisti Anglijas futbola premjerlīgā. Lielu sašutumu par neiekļaušanu sastāvā jau dienu pirms oficiālās nosaukšanas pauda Mančestras "United" aizsargs Harijs Magvairs un viņa ģimene. Sastāvā vieta nav atradusies arī Madrides "Real" futbolistam Trentam Aleksandram-Arnoldam.
Daudz diskutēts, kāpēc Tuhels sastāvā iekļāvis Āzijā spēlējošo uzbrucēju Ivanu Toniju. Viņš Tuhela vadībā laukumā līdz šim devies tikai septiņas minūtes. "Man patīk grūti lēmumi," preses konferencē atklāja pats vācu speciālists. "Man bija jāveic vairāki ļoti sarežģīti telefona zvani. Attiecībā uz dažiem no viņiem, tas bija lēmums par balansētu sastāvu, kurā nav pieci desmitās pozīcijas spēlētāji. Lai arī tas nebija patīkami, uzskatu, ka lēmums ir pareizs Anglijas izlasei."
Anglijas futbolisti Pasaules kausā cīnīsies apakšgrupā ar Horvātiju, Ganu un Panamu. Anglija vienīgo panākumu guvusi tieši Pasaules kausā, tajā triumfējot 1966. gadā. Pirms četriem gadiem izlase apstājās ceturtdaļfinālā.
Anglijas vīriešu futbola izlases sastāvs:
vārtsargi - Džordans Pikfords (Liverpūles "Everton", Anglija), Dīns Hendersons (Londonas "Crystal Palace", Anglija), Džeimss Trafords (Mančestras "City", Anglija);
aizsargi - Rīss Džeimss (Londonas "Chelsea", Anglija), Tino Livramento, Dens Bērns (abi - Ņūkāslas "United", Anglija), Marks Gehi, Džons Stounss, Niks O'Railijs (visi - Mančestras "City", Anglija), Ezri Konsa (Birmingemas "Aston Villa", Anglija), Džarels Kvansā (Leverkūzenes "Bayer", Vācija), Džeds Spenss (Totenhemas "Hotspur", Anglija;
pussargi - Deklans Raiss (Londonas "Arsenal", Anglija), Eliots Andersons ("Nottingham Forest", Anglija), Džūds Belingems (Madrides "Real", Spānija), Džordans Hendersons ("Brentford", Anglija), Morgans Rodžerss (Birmingemas "Aston Villa", Anglija), Kobijs Mainū (Mančestras "United", Anglija);
uzbrucēji - Harijs Keins (Minhenes "Bayern", Vācija), Ivans Tonijs ("Al-Ahli", Saūda Arābija), Olijs Votkinss (Birmingemas "Aston Villa", Anglija), Bukajo Saka, Noni Madueke, Ebereči Eze (visi - Londonas "Arsenal", Anglija), Markuss Rešfords ("Barcelona", Spānija), Antonijs Gordons (Ņūkāslas "United", Anglija).
