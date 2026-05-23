Amerikāņu uzbrucējs Olivjē: "Mēs dominējām šajā spēlē, bet nespējām gūt vārtus!"
Amerikāņu uzbrucējs Matjē Olivjē pēc zaudējuma Latvijas hokeja izlasei pauda, ka ASV izlase mačā esot dominējusi.
Latvijas vārtsarga Elvja Merzļikina komandas biedrs Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubā Kolumbusas "Blue Jackets" rindās guva savas izlases otros vārtus, tomēr pagājušā gada čempioni A grupas mačā Latvijas izlasei zaudēja ar 2:4.
"Mēs dominējām šajā spēlē, izdarījām daudz metienu, bet nespējām gūt vārtus," vilšanos pēc mača neslēpa Olivjē. "Varbūt vajadzēja vēl agresīvāk spēlēt un likt latviešiem biežāk pārkāpt noteikumus. Ir ļoti liela vilšanās."
ASV izlase šajā čempionātā piecās spēlēs ir iekrājusi piecus punktus un A grupā atrodas piektajā pozīcijā punktu aiz Latvijas izlases.
Amerikāņi atlikušajās grupas spēlēs tiksies ar Ungāriju un Austriju, bet Latvijas izlasei vēl priekšā dueļi ar Lielbritāniju un Ungāriju.
Turnīrā 16 komandas ir sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.
Pasaules čempionāts Cīrihē un Fribūrā beigsies 31. maijā. Fribūra uzņem B grupas spēles un divus ceturtdaļfināla mačus, bet Cīrihē bez A grupas cīņām notiks arī divi ceturtdaļfināla mači, pusfināla spēles un cīņas par medaļām.