Pēc veiksmīgā Romas turnīra Aļona Ostapenko atgriežas WTA ranga trīsdesmitniekā
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu jaunākajā rangā pakāpusies par septiņām vietām un ierindojas 29. pozīcijā.
Pagājušajā nedēļā Ostapenko aizcīnījās līdz Romas "WTA 1000" turnīra ceturtdaļfinālam. Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja savu pozīciju nav mainījusi un ir 112. vietā, Anastasija Sevastova, kura pavēstīja par karjers noslēgšanu, zaudējusi 16 pozīcijas (242.).
Beatrise Zeltiņa ir par 25 vietām augstāk (532.), Adelīna Lačinova uzlabojusi savas pozīcijas par 69 vietām (578.), Sabīne Rutlauka - par 105 vietām (795.), bet Kamilla Bartone atkāpusies par 13 pozīcijām (803.). Par astoņām vietām zemāk ir Diāna Marcinkēviča (828.), četras vietas zaudējusi Elza Tomase (890.), Daniela Vismane ir par 156 vietām augstām (1112.), kamēr Daniela Dārta Feldmane atkāpusies par 17 pozīcijām (1285.).
Ranga pirmajā sešiniekā izmaiņu nav, un pirmo vietu saglabā baltkrieviete Arina Sabaļenka, kurai seko Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina, poliete Iga Švjonteka, amerikānietes Korija Gofa, Džesika Pegula un Amanda Aņisimova.
Trīs vietu kāpums padevies Romas "WTA 1000" turnīra uzvarētājai Elinai Svitoļinai no Ukrainas, kura pakāpusies uz septīto pozīciju, astotā ir krieviete Mirra Andrejeva, devīto vietu saglabā kanādiete Viktorija Mboko, bet labāko desmitnieku noslēdz čehiete Karolīna Muhova.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko atguvusi vienu pozīciju un ieņem 13. vietu, Semeņistaja atkāpusies par četrām vietām (155.), bet Zeltiņai padevies 199 vietu kāpums (426.). Rangā ārpus labāko piecsimtnieka ir vēl 12 Latvijas tenisistes. Dubultspēļu rangā līderpozīciju saglabā čehiete Katerina Siņakova.
Vīriešiem Latvijas tenisists Roberts Štrombahs Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) jaunākajā rangā zaudējis deviņas vietas un atrodas 464. pozīcijā. Tikmēr Kārlis Ozoliņš ir par vienu vietu augstāk un ieņem 618. pozīciju, Rihards Neimanis noslīdējis par 23 ailītēm zemāk (dalīta 1624.), Mārtiņš Rocēns pakāpies par septiņām pozīcijām (dalīta 1727.), bet Artūrs Žagars atk;apies par 18 vietām (dalīta 1972.).
Ranga līderpozīcijā ir itālis Janiks Siners, kuram seko spānis Karloss Alkarass, savas pozīcijas nemaina arī Aleksandrs Zverevs no Vācijas, Novāks Džokovičs no Serbijas, Fēlikss Ožjē-Aliasims no Kanādas un Bens Šeltons no ASV. Uz septīto vietu pakāpies krievs Daniils Medvedevs, astotais ir amerikānis Teilors Frics, devīto vietu ieņem austrālietis Alekss de Minors, kamēr labāko desmitnieku noslēdz Aleksandrs Bubļiks no Kazahstānas.
Dubultspēļu rangā Štrombahs ir par trīs pozīcijām zemāk un ieņem 330. vietu. Ozoliņš atguvis trīs pozīcijas (543.), Žagars ir septiņas ailītes zemāk (dalīta 1230.), bet Rocēns pakāpies par astoņām pozīcijām (dalīta 2352.).