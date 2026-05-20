Zaudē krievam un klausās to himnu apbalvošanas ceremonijā. Latvijas Sambo federācijas ģenerālsekretārs un citi cīkstoņi startē kopā ar agresorvalsts sportistiem
Latvijas sportisti pagājušajā nedēļas nogalē Gruzijā sacentās Eiropas sambo čempionātā, kurā ar savas valsts simboliku varēja startēt arī Krievijas un Baltkrievijas pārstāvji.
Latvijas sportists Viktors Reško svara kategorijā līdz 98 kilogramiem izcīnīja sudrabu. Viņš no pirmās kārtas bija brīvs, ceturtdaļfinālā ar 3:1 pārspēja gruzīnu Giorgi Kavtaradze, pusfinālā uzvarēja ukraini Alekseju Moisejevu, bet finālā ar 0:1 piekāpās Krievijas pārstāvim.
Sekojošajā apbalvošanas ceremonijā, kurā uz goda pjedestāla otrā pakāpiena stāvēja Reško, tika atskaņota Krievijas himna. Reško vienlaikus ir arī Latvijas Sambo federācijas ģenerālsekretārs. Kaujas sambo disciplīnā sacentās Jānis Zalcmanis, kurš nepārvarēja ceturtdaļfinālu, bet sporta sambo disciplīnā Edgars Ralfs Jurgebergs un Ņikita Skorbenko izstājās pirmajā kārtā.
Krievijas un Baltkrievijas sportistiem aizliegums startēt starptautiskās sacensībās tika piemērots pēc iebrukuma Ukrainā 2022. gadā, tomēr jau vairākus gadus šo valstu atlēti dažādās sacensībās piedalās neitrālo sportistu statusā, bet dažas starptautiskās federācijas jau ir atcēlušas pret tām vērstās diskvalifikācijas. Starptautiskā Sambo federācija (FIAS) agresorvalstu sportistiem ar savu simboliku ļauj startēt no 2025. gada decembra. Federāciju vada Krievijas pārstāvis Vasīlijs Šestakovs, un FIAS prezidenta birojs atrodas Maskavā.