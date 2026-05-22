Latvijas hokeja izlase var gaidīt pastiprinājumu: Eduards Tralmaks izstājas no Kaldera kausa
Naktī uz 22. maiju no Amerikas hokeja līgas (AHL) izslēgšanas spēlēm izstājās Eduarda Tralmaka pārstāvētā Grendrepidsas "Griffins", kas ceturtdaļfināla sērijas ceturtajā spēlē ar 2:3 piekāpās Čikāgas "Wolves", bet visā sērijā zaudēja ar 1-3.
Čikāgas "Wolves" ceturtajā spēlē līdz trešā perioda 16. minūtei nonāca vadībā ar 3:0, pēc kā "Griffins" gandrīz atspēlējās. Pirmos vārtus tās labā iemeta Tralmaks, bet 15 sekundes līdz pamatlaika beigām 2:3 panāca Šeldons Drīss. Tas gan neļāva atspēlēties - viena no sezonas favorītēm "Griffins" zaudēja sērijā un izstājās no tālākās cīņas par Kaldera kausu.
Sērijas ceturtajā mačā Tralmaks izdarīja piecus metienus uz pretinieku vārtiem un maču pabeidza ar neitrālu lietderības koeficientu. 2025./2026. gada sezonā viņš izcēlās ar 42 punktiem regulārajā turnīrā (26+16) un četriem gūtajiem vārtiem izslēgšanas spēlēs.
Tā kā "Griffins" izstājusies no Kaldera kausa izcīņas, tad Tralmaks šobrīd var pastiprināt Latvijas hokeja izlasi 2026. gada pasaules čempionātā. Tieši viņam ir atvēlēta viena brīva vieta uzbrucēju pieteikumā. Tralmaks pagājušajā pasaules čempionātā un šī gada olimpiskajās spēlēs bija viens no izlases līderiem, bet līdz šim turnīrā Latvijas izlasei bijušas problēmas ar metienu realizāciju - piecus no sešiem vārtiem guvis kapteinis Rūdolfs Balcers.
Latvijas hokeja izlasei pasaules čempionāta grupā atlikušas vēl trīs spēles - sestdien, 23. maijā, pret ASV, svētdien, 24. maijā, pret Lielbritāniju un otrdien, 26. maijā, pret Ungāriju. Jau spēlē pret amerikāņiem jācīnās par punktiem, lai saglabātu cerības uz tikšanu ceturtdaļfinālā.