Neapturamais Balcers nostabilizējas pasaules čempionāta labāko vārtu guvēju galvgalī
Latvijas vīriešu hokeja izlases kapteinis Rūdolfs Balcers ar četriem gūtiem vārtiem pēc aizvadītām trīs spēlēm ir pasaules čempionāta labākais vārtu guvējs, liecina turnīra organizatoru apkopotā statistika.
Balcers guva divus vārtus Latvijas izlases pirmajā mačā, kurā ar 2:4 tika atzīts Šveices pārākumus, bet nākamajās divās cīņās viņš iekrāja pa vēl vienam precīzam meienam. Dalītā otrajā vietā ar diviem gūtiem vārtiem ir šveicietis Svens Andrigeto, norvēģis Jākobs Berglunns, kanādietis Raiens O'Railijs un soms Jese Puljujarvi.
Savukārt ar četriem rezultativitātes punktiem Balcers ir 11. rezultatīvākais, kamēr pirmo vietu ar pieciem (3+2) punktiem dala Andrigeto un Puljujarvi. Deniss Smirnovs ar četrām rezultatīvām piespēlēm ierindojas 17. pozīcijā, bet piespēlētāju ieskaitē viņš ieņem dalītu otro vietu.
Savukārt starp vārtsargiem Kristers Gudļevskis ar vidēji atvairītiem 92,68% raidījumu un ielaistiem 2,02 vārtiem ir septītajā pozīcijā, taču ir vienīgais vārtsargs, kurš aizvadījis visas trīs cīņas.
Vēl Sandis Vilmanis trīs mačos vidēji pavadījis uz ledus 23 minūtes un deviņas sekundes, kas starp visiem laukuma spēlētājiem ir ceturtais lielākais spēles laiks, kā arī visilgāk pavadītais laiks uz ledus starp uzbrucējiem.
Komandu ieskaitē Latvija ar 40% realizētu vairākumu ar Zviedriju dala otro vietu starp rezultatīvākajām komandām vairākumā. Pēc trīs mačiem labākais vairākums ir Somijas izlasei, kas spējusi izmantot 45,45% vairākumu jeb gūt piecus vārtus 11 vairākumos.
Pēc trīs spēļu kārtām A grupā Šveicei, Somijai un Austrijai ir pa deviņiem punktiem, trīs punktus izcīnījusi Ungārija, ASV un Latvija, kamēr Vācija un Lielbritānija ir bez punktiem. B grupas līdere ar deviņiem punktiem ir Kanāda, Slovākijai ir astoņi punkti, Čehija un Norvēģija izcīnījušas attiecīgi septiņus un sešus punktus, pa trīs punktiem ir Zviedrijai un Slovēnijai, bet bez punktiem ir Dānija un Itālija.