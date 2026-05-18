Hokejists Pēteris Bulāns kļūst par Kvebekas Junioru hokeja līgas čempionu
Latvijas hokejists Pēteris Bulāns svētdien kopā ar Šikutimi "Sagueneens" triumfēja Kvebekas Junioru hokeja līgas (QMJHL) Žila-Kurto kausa finālsērijā, kļūstot par čempioniem.
Finālsērijas sestajā mačā "Sagueneens" mājās ar 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) guva panākumu pār pagājušās sezonas čempioni Monktonas "Wildcats", sērijā līdz četrām uzvarām pārspējot pretiniekus ar 4-2.
"Sagueneens" šis kļuva par trešo triumfu Kvebekas Junioru hokeja līgā. Iepriekš vienība par turnīra čempioni kļuva 1990./1991. un 1993./1994. gada sezonās. Tas nozīmē, ka šogad "Sagueneens" izcīnīja pirmo titulu 32 gadu laikā. Līdz ar QMJHL titula iegūšanu komandai šovasar vēl būs jāpiedalās Memoriālā kausa izcīņā.
Bulāns šajā spēlē uz ledus pavadītajā laikā divas reizes meta pa vārtiem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2, kā arī tika atzīts par mača otro labāko spēlētāju.
Latvijas aizsargs 20 "play-off" mačos izcēlās ar septiņiem gūtiem vārtiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm, finālsērijā iekrājot septiņus (4+3) punktus. Savukārt regulārās sezonas 62 spēlēs viņam 40 rezultativitātes punkti (12+28). Nākamajā sezonā aizsargs dosies spēlēt uz NCAA.