Šveices hokejisti pasaules čempionāta mačā sagrauj Austriju; Čehija pārspēj Itāliju
Šveices hokeja izlase trešdien Cīrihē pasaules čempionāta A apakšgrupas mačā ar 9:0 (4:0, 3:0, 2:0) sagrāva Austriju, bet Čehija smagā cīņā pārspēja Itāliju.
Šveices izlasei pa diviem vārtiem guva Damjēns Riā, Niko Hišīrs un Teo Rošē, kuram bija arī viena rezultatīva piespēle, bet pa ripai austriešu vārtos iemeta Timo Maiers, kurš asistēja vēl divos vārtu guvumos, Kelvins Tirkofs un Kristofs Berči. Svens Andrigeto atdeva trīs rezultatīvas piespēles. Šveices izlases vārtsargs Leonardo Dženoni atvairīja visus 20 metienus, bet šveicieši pa pretinieku vārtiem meta 30 reizes.
A grupā Šveicei ir 12 punkti četrās spēlēs, bet Somijai un Austrijai ir pa deviņiem punktiem trīs un četros mačos. Ungārija, ASV un Latvija guvušas pa trīs punktiem, bet Vācija un Lielbritānija ir bez punktiem.
Tikmēr Fribūrā Čehija ar rezultātu 3:1 (0:0, 0:1, 2:0) pārspēja Itāliju. Mača vidū itāļus vadībā izvirzīja Nikolass Saračīno, un rezultāts 1:0 saglabājās līdz pat trešā perioda sestajai minūtei, kurā Mareks Alšers izlīdzināja rezultātu. Čehijas hokejisti vadību ieguva vien trešā perioda 12. minūtē pēc Jakuba Fleka metiena. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 55 sekundes, Dominiks Kubaliks meta ripu tukšos vārtos.
Čehijas hokejisti pa Damjāna Klāras vārtiem meta 57 reizes, bet itāļi pa Dominika Pavlāta sargātajiem vārtiem izdarīja tikai 15 metienus.
B grupā pirmā ar desmit punktiem četrās spēlēs ir Čehija, tālāk ar deviņiem punktiem seko Kanāda, astoņi punkti ir Slovākijai, seši - Norvēģijai, pa trīs guvušas Zviedrija un Slovēnija, bet Dānija un Itālija cīnās bez punktiem.
Turnīrā 16 komandas ir sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.