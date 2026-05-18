"Milžu cīņā" Čehija pieveic Zviedriju, mājiniece Šveice kā ar ceļarulli pārbrauc pāri Vācijai
Čehijas vīriešu hokeja izlase pirmdien pasaules čempionāta mačā uzvarēja Zviedriju, bet citā spēlē mājiniece Šveice pārliecinoši pārspēja Vāciju.
B grupas mačā Fribūrā Čehija uzvarēja ar 4:3 (3:2, 1:1, 0:0), lai gan izdarīja ievērojami mazāk metienu (14:26).
Mača ceturtajā minūtē Matejs Blimels vārtu priekšā ieradīja ripu mērķī un panāca 1:0 čehu labā. Turpinājumā 13. minūtē Dominiks Kubalīks ar metienu no distances realizēja vairākumu, bet pēc 36 sekundēm Jakubs Fleks no vārtu priekšas panāca jau 3:0.
Pēc vārtu guvuma Jans Ščotka saņēma 5+20 minūšu noraidījumu, un zviedriem šo piecu minūšu laikā gūstot divus vārtus vairākumā. Vispirms precīzs bija Jūels Pēšsons, bet turpinājumā vārtus guva Simons Holmstrēms.
Otrā perioda ceturtajā minūtē Jiržī Černohs no vārtu priekšas panāca 4:2, bet pēc nepilnām trīs minūtēm Olivers Ēkmans-Lāšsons vairākumā bija nekļūdīgs ar metienu no distances.
B grupā Kanādai ir deviņi punkti trīs spēlēs, Čehija guvusi septiņus punktus trīs mačos, Slovākija iekrājusi sešus punktus divās cīņās, Zviedrijai un Norvēģijai ir pa trīs punktiem, Slovēnija tikusi pie diviem punktiem, bet bez punktiem ir Dānija un Itālija.
Tikmēr Šveice A grupā izcīnīja trešo uzvaru un sagādāja Vācijai trešo zaudējumu, gūstot virsroku ar 6:1 (0:0, 5:0, 1:1).
Līdz spēles 26. minūtei rezultāts bija 0:0, bet tad Deniss Malgins panāca 1:0 mājinieku labā. Otrā perioda turpinājumā ripas vāciešu vārtos iemeta Svens Andrigeto, Kristofs Berči, Niko Hišīrs un Romāns Jozi.
Trešā perioda sestajā minūtē Andrigeto panāca 6:0, bet četras minūtes pirms pamatlaika beigām Vācijas izlasei vienīgos vārtus guva Frederiks Tifelss.
Malgins un Jozi spēli noslēdza ar trīs rezultativitātes punktiem katrs.
A grupā pa deviņiem punktiem trīs spēlēs ir Šveicei un Somijai, sešus punktus divās spēlēs guvusi Austrija, trīs punkti divos un trīs mačos ir Latvijai un ASV, bet bez punktiem cīnās Ungārija, Lielbritānija un Vācija.
Turnīrā 16 komandas ir sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.