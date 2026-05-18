Orientēšanās jaunais talants Ilze Jumiķe spīd pusmaratona distancē RIMI Rīgas maratonā
Latvijas orientēšanās jaunais talants Ilze Jumiķe Baltijas čempionāta orientēšanās vietā izvēlējās startēt RIMI Rīgas maratonā, un ne velti – pusmaratona distancē viņa bija visātrākā no Latvijas sportistēm! Dāmu elitē Ilze Jumiķe izcīnīja Latvijas zeltu, uzvarot ar rezultātu 1:21:35, kopumā ierindojoties 10. vietā sieviešu konkurencē.
Ilze Jumiķe ir Jelgavas novada Sporta centra audzēkne, pārstāv orientēšanās klubu „Alnis OK-JNSC” un ir viena no Latvijas orientēšanās sporta jaunajām cerībām. 19 gadus vecā sportiste jau iekļauta Latvijas pieaugušo izlasē, 2024. gadā debitējot Pasaules kausa izcīņā sprinta distancēs. Savukārt pērn Jumiķe pārrakstīja Latvijas orientēšanās sporta vēsturi, atkārtojot valsts labāko rezultātu Eiropas jauniešu orientēšanas čempionātā sprintā - W18 grupā 102 sportistu konkurencē izcīnīta sudraba medaļa, bet garajā distancē – ceturtā vieta. Savukārt pasaules čempionātā junioriem sprinta distancē Ilze Jumiķe izcīnīja fenomenāli augsto devīto vietu, finišēja 16. vietā vidējā distancē, bet stafetē savu etapu veica kā trešā ātrākā.
„Aizvadītajā gadā pirmo reizi piedalījos Rimi Rīgas maratonā, skrienot 10 km, un ļoti iepatikās šo sacensību atmosfēra, tāpēc šogad vēlējos tur atgriezties, taču gribēju arī piedalīties Baltijas čempionātā orientēšanās. Pirms gada augustā noskrēju savu pirmo pusmaratonu un ar šo rezultātu varēju startēt pie elites, tāpēc nolēmu par labu Rīgas maratonam. Mērķis bija uzlabot iepriekšējā pusmaratona laiku, taču vairāku iemeslu dēļ tas diemžēl neizdevās, bet tāpat esmu apmierināta ar skrējienu un iegūto pieredzi. Par tālākiem šī gada plāniem orientēšanās distancēs - jau 28. maijā piedalīšos Pasaules kausa 2. posmā Zviedrijā, jūnijā sākumā startēšu Latvijas čempionātā sprintā un sprinta stafetē, jūnija vidū skriešu Venlas stafeti, jūnijā beigās piedalīšos Pasaules junioru čempionātā un uzreiz pēc tam varbūt arī Pasaules čempionātā. Un tad augustā ir plānots skriet vēl vienu pusmaratonu mājās - Jelgavā,” teic Ilze Jumiķe.
Jāpiebilst, ka Latvijas sieviešu rekords pusmaratonā jau 25 gadus pieder leģendārajai Jeļenai Prokopčukai – viņas rezultāts 1:08:43.