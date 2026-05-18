Horvātijas leģenda Luka Modričs nenoveco un piekto reizi spēlēs Pasaules kausā
40 gadus vecais veterāns Luka Modričs piekto reizi spēlēs Pasaules kausā Horvātijas vīriešu futbola izlases sastāvā.
Horvātijas izlases galvenais treneris Zlatko Daličs pirmdien nosauca 26 futbolistus, kas piedalīsies Pasaules kausa finālturnīrā, un to vidū ir arī Ivans Perišičs, kurš guvis vārtus trīs iepriekšējos turnīros.
Modričs pagājušajā mēnesī salauza vaiga kaulu, taču paredzams, ka Horvātijas izlases kapteinis būs atguvies līdz brīdim, kad Horvātija 17. jūnijā sāks cīņu Pasaules kausa finālturnīrā ar spēli pret Angliju. L grupā tā spēlēs arī pret Panamu un Ganu.
40 gadus vecais Modričs 2018. gadā ieguva "Zelta bumbu" ("Ballon d'Or"), pārtraucot Lionela Mesi un Krištianu Ronaldu ilgo dominēšanu. Viņš debitēja izlasē 2006. gadā un ar 196 spēlēm ir visvairāk spēļu izlasē aizvadījušais Horvātijas futbolists. Pasaules kausa laikā viņš varētu sasniegt 200 spēļu robežu.
Daliča nosauktajā izlases sastāvā ir daudz pieredzējušu futbolistu. To vidū ir vārtsargs Dominiks Livakovičs, aizsargs Joško Gvardiols, pussargi Mateo Kovačičs un Mario Pašaličs, kā arī uzbrucējs Andrejs Kramaričs.
Horvātija sasniedza 2018. gada Pasaules kausa finālu, zaudējot Francijai, un 2022. gada turnīrā ieņēma trešo vietu.
Izlases galvenais treneris nosauca arī septiņus rezerves spēlētājus.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies jūnijā un jūlijā.
Horvātijas vīriešu futbola izlases sastāvs:
vārtsargi - Dominiks Livakovičs (Zagrebas "Dinamo"), Dominiks Kotarski ("Kobenhavn", Dānija), Ivors Pandurs ("Hull City", Anglija);
aizsargi: Joško Gvardiols (Mančestras "City", Anglija), Duje Čaleta-Cars ("Real Sociedad", Spānija), Josips Šutalo (Amsterdamas "Ajax", Nīderlande), Josips Stanišičs (Leverkūzenes "Bayer", Vācija), Marins Pongračičs (Florences "Fiorentina", Itālija), Martins Erličs ("Midtjylland", Dānija), Luka Vuškovičs ("Hamburger SV", Vācija);
pussargi: Luka Modričs ("AC Milan", Itālija), Mateo Kovačičs (Mančestras "City", Anglija), Mario Pašaličs (Bergāmo "Atalanta", Itālija), Nikola Vlašičs ("Torino", Itālija), Luka Sučičs ("Real Sociedad", Spānija), Martins Baturina ("Como", Itālija), Kristijans Jakičs ("Augsburg", Vācija), Petars Sučičs (Milānas "Inter", Itālija), Nikola Moro ("Bologna", Itālija), Toni Fruks ("Rijeka", Horvātija);
uzbrucēji: Ivans Perišičs (Eindhovenas PSV, Nīderlande), Andrejs Kramaričs ("Hoffenheim", Vācija), Ante Budimirs (Pamplonas "Osasuna", Spānija), Marko Pašaličs (Orlando "City", ASV), Petars Musa ("Dallas", ASV), Igors Matanovičs ("Freiburg", Vācija);
rezervisti: Lovro Majers ("VfL Wolfsburg", Vācija), Franjo Ivanovičs (Lisabonas "Benfica", Portugāle), Dions Drena Beljo, Luka Stojkovičs (abi - Zagrebas "Dinamo", Horvātija), Ivans Smolčičs ("Como", Itālija), Karlo Letica ("Lausanne-Sport", Šveice), Adrians Segečičs ("Portsmouth", Anglija).