Sandis Vilmanis neizmantoja lielisku iespēju, lai gūtu savus pirmos vārtus pasaules čempionātos.
Hokejs
Šodien 10:38
Sandis Vilmanis spēj pajokot par neveiksmīgo metienu tukšos vārtos
Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Sandis Vilmanis negribēja savus pirmos vārtus pasaules čempionātā gūt ar metienu tukšos vārtos, sarunā ar žurnālistiem jokoja hokejists.
Latvija izcīna pirmo uzvaru pasaules čempionātā, pieveicot Vāciju
Latvijas vīriešu hokeja izlase svētdien Cīrihē pasaules čempionāta otrajā mačā ar rezultātu 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) uzvarēja Vāciju.
Pamatlaika pirmspēdējā minūtē Vilmanim bija iespēja panākt 3:0, taču latviešu uzbrucējs meta ripu pāri tukšiem vārtiem.
"Negribēju savus pirmos vārtus gūt ar metienu tukšos vārtos. Nevaru nevienu vainot. Pats vainīgs - pārmetu pāri vārtiem. Nākošreiz, cerams, iekritīs," teica Vilmanis.
A apakšgrupā pēc divām spēlēm Austrijai, Somijai un Šveicei ir pa sešiem punktiem, ASV un Latvija guvušas pa trīs punktiem, bet Vācija, Ungārija un Lielbritānija ir bez punktiem.