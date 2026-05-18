Gudļevskim uzvarēt Vāciju bijis principiāli, Harijs Vitoliņš visai komandai liek teicamu atzīmi
Pēc uzvaras pār Vāciju ar 2:0 2026. gada pasaules čempionātā hokejā komentārus sniedza Latvijas hokeja izlases hokejisti un treneri.
Svētdien, 17. maijā, Latvijas hokejisti svinēja pirmo uzvaru 2026. gada pasaules čempionātā hokejā. Spēlē pret principiālo pretinieci Vāciju šoreiz kā uzvarētāji laukuma pameta Latvijas hokejisti, esot pārāki ar 2:0. Vārtus guva Mārtiņš Dzierkals un Rūdolfs Balcers. Otrajam pirmo divu spēļu laikā jau trīs precīzi metieni.
Gudļevskis principiāla spēle
Kristers Gudļevskis uzvarā pār Vāciju atvairīja visas 25 pretinieku mestās ripas. "Spēlējām labi un pārliecinoši. Pēc otrajiem vārtiem otrajā periodā ieguvām pārliecību, turpinājumā izturot viņu spiedienu - tā bija atslēga mūsu uzvarai," uzsvēra vārtsargs.
Gudļevskis šajā spēlē izcēla arī Latvijas izlases darbu aizsardzībā. "Atļāvām metienus no ārpuses, kā arī bija labs mazākums. Nevaru sūdzēties," secināja Gudļevskis. Ikdienā Gudļevskis spēlē Vācijā, un uzvara īpaši lielāku gandarījumu viņam dod, jo iepriekšējā spēlē ar Vāciju viņš tika nomainīts. "Tas ir principiāls jautājums. Ir patīkami, ņemot vērā to, ka man iepriekšējā spēle pret viņiem bija ļoti neveiksmīga," teica Gudļevskis.
Mača vidū Džošua Samanskis izslidoja viens pret Gudļevski, kurš liedza vācietim vārtu guvumu. "Nolasīju. Biju pacietīgs, un labi, ka man ir garas kājas - tas palīdzēja," atzina Gudļevskis.
Galvenais treneris uzsver raksturu
"Puišiem teicu - uzskatu, ka raksturs ir labāks par talantu," sarunā ar žurnālistiem pēc mača atklāja Vītoliņš. "Ar tādu komandu kā šis modeli var vinnēt tikai ar raksturu."
"Lai izcīnītu uzvaras, ir jācīnās līdz beigām, jāuzvar divcīņas, nevar tās atdot pretiniekam. Pirmās 30 minūtes mums tas izdevās. Likās, ka vācieši ir tādi drusku nedroši, deva mums spēlēt," uz maču atskatījās galvenais treneris. "Pēc 2:0 mēs sākām zaudēt to konceptu, ko prasījām. Sākām griezt virāžas, sākām zaudēt divcīņas, sākām mazliet spekulēt, bet caur uzvaru tā ir laba mācība, ka tās desmit minūtes otrajā trešdaļā jānoņem nost."
Kā pastāstīja Vītoliņš, noslēdzošajā periodā iniciatīva pretiniekam tika atdota apzināti, jo Latvijas izlasei trešie vārti par katru cenu nebija nepieciešami. Svarīgi bija nosargāt savus vārtus un izdevības pretuzbrukumos radīsies. "Puiši malači. Tā bija darba pilna uzvara ar labu raksturu," teica treneris. "Ja noņemam Sanda Vilmaņa metienu garām tukšiem vārtiem, tad arī realizācija bija laba. Neskatoties uz to, ka bija vēl momenti, visiem ielieku teicamu atzīmi. Ja ir uzvara, tad esam kaut ko pareizi darījuši."
Treneris pēc mača arī uzslavēja aizsargu darbību, kuri pretiniekiem nedeva izcīnīt gandrīz nevienu atlēkušo ripu, bloķēja metienus un uzvarēja divcīņas stūros, kā arī atzīmēja lielisko vārtsarga Kristera Gudļevska spēli, kurš palika nepārspēts. "Tādā komandā kā mums vārtsargs ir ļoti svarīgs. Kā es vienmēr saku, mēs savus divus [vārtus] iebakstīsim, un, ja vārtsargs nostāvēs uz nulli vai ielaidīs vienus vārtus, tad mums ir iespēja uzvarēt."
Pirmdien Latvijas izlasei nav jāspēlē, bet turnīra trešajā mačā otrdien plkst. 17.20 būs jātiekas ar Austrijas valstsvienību, zaudējums kurai latviešiem pērn liedza sasniegt ceturtdaļfinālu. Tad 21. maijā plkst. 17.20 būs jāspēlē ar Somiju, 23. maijā plkst. 13.20 - ar ASV, 24. maijā plkst. 17.20 - ar Lielbritāniju, bet noslēdzošajā grupas spēlē 26. maijā plkst. 13.20 latvieši spēkosies ar Ungārijas hokejistiem.
A apakšgrupā pēc divām spēlēm Austrijai, Somijai un Šveicei ir pa sešiem punktiem, ASV un Latvija guvušas pa trim punktiem, bet Vācija, Ungārija un Lielbritānija ir bez punktiem.
B grupā Fribūrā līderes ar sešiem punktiem ir Kanāda un Slovākija, kurām ar četriem punktiem seko Čehija. Norvēģijas un Zviedrijas izlases izcīnījušas pa trim punktiem, divi punkti ir Slovēnijai, bet bez punktiem pēc divām spēlēm ir Dānijas un Itālijas izlases.
90. pasaules čempionāts Šveicē norisināsies līdz 31. maijam.