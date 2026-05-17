Rīgas maratonā triumfē Āfrikas skrējēji, par Latvijas čempioniem kļūst Bērziņš un Kļučņika
Kristaps Bērziņš un Anna Kļučņika svētdien "Rimi Rīgas maratonā" sasniedza augstākos rezultātus no Latvijas skrējējiem, izcīnot Latvijas čempiontitulu maratona distancē.
Elites skrējēju konkurencē maratona distancē pirmo vietu ieņēma kenijietis Kelvins Kiptū Kororia, kurš distanci veica divās stundās astoņās minūtēs un 58 sekundēs. Viņš par vairāk nekā divām minūtēm pārspēja etiopieti Getačevu Keni Tufu, bet labāko trijnieku, atpaliekot aptuveni četras minūtes noslēdza kenijietis Stīvens Kipkemoi.
No Latvijas skrējējiem labāko rezultātu sasniedza Bērziņš, kurš finišēja divās stundās 23 minūtēs un 50 sekundēs, kopvērtējumā ierindojoties devītajā pozīcijā. Viņš kļuva par Latvijas čempionu sesto reizi.
Savukārt sieviešu konkurencē ātrākā bija Etiopijas skrējēja Ajantu Kumela, finišējot divās stundās 26 minūtēs un 40 sekundēs. Otrajā un trešajā vietā viņai sekoja tautietes Abdeta Obse Deme un Aberta Adavorka Sadura, kuras atpalika no uzvarētājas attiecīgi minūti un desmit sekundes un nepilnas trīs minūtes.
Kļučņika bija ātrākā no Latvijas skrējējām, finišu sasniedzot pēc divām stundām 53 minūtēm un 40 sekundēm. Kopvērtējumā viņa ieņēma astoto vietu.
Tikmēr pusmaratona distancē vīriešu konkurencē pirmās trīs vietas ieņēma Kenijas skrējēji. Pirmais, finišējot 59 minūtēs un 15 sekundēs, bija Čārzls Mbata Matata, Džeimss Kipkogei atpalika 35 sekundes, bet Bensons Tnju Murkomens zaudēja 39 sekundes.
No latviešiem ātrākais bija Jānis Višķers, kurš distanci veica stundā 12 minūtēs un 50 sekundēs un ieņēma 14. vietu.
Sieviešu konkurencē pusmaratona distancē ar jaunu rekordu uzvaru izcīnīja etiopiete Edžgajehu Taje, kura finišēja stundā četrās minūtēs un 22 sekundē. Otrā, atpaliekot nepilnas divas sekundes, bija kenijiete Šeila Čepkirui, kamēr Ugandas sportiste Stella Česanga zaudēja teju četras minūtes un bija trešā.
Ilze Jumiķe pusmaratonā bija ātrākā no Latvijas sportistēm. Viņa finišu sasniedza pēc stundas 21 minūtes un 35 sekundēm un noslēdza pirmo desmitnieku.
Svētdien skrējēji vēl sacentīsies desmit un sešu kilometru distancēs.
"Rimi Rīgas maratons" norisinās 36. reizi. Šogad maratonā reģistrējušies 46 313 dalībnieki no 116 valstīm.
Klasiskais maratons pulcēja vismaz 3500 dalībnieku, pusmaratons - vairāk nekā 7000, desmit kilometru distance - ap 7000, bet populārajā sešu kilometru distance - ap 10 000 dalībnieku. Stafetes, kurās dalībnieki divatā vai četratā pieveiks pusmaratonu un maratonu, vienoja teju 200 komandas.