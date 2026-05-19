Oskars Lepers atklāj sīkākas detaļas par notikušo pēc pusmaratona: finišu šķērso ātrās palīdzības mašīnā
TV3 raidījuma “Zilonis studijā” vadītājs Oskars Lepers dalījies ar pieredzi pēc sava pirmā oficiālā pusmaratona, atklājot, kā sacensību laikā piedzīvoja kritienu un negaidītu finišu.
Jau ziņots, ka Lepers pēc sacensībām nonāca mediķu aprūpē. Tagad viņš sociālajos medijos sniedzis plašāku komentāru par notikušo. Lepers stāsta, ka savas pirmās skriešanas kurpes iegādājās pandēmijas laikā, un kopš tā brīža noskrējis daudz kilometru, tostarp aizvadītajā gadā divus pusmaratonus piemājas mežā. Šogad viņš nolēmis skriešanai pieiet nopietnāk un uzsācis skriešanas rubriku radio ēterā, sagatavojoties pusmaratonam ar mērķi noskriet to zem divām stundām – līdz šim viņa labākais rezultāts bija 2 stundas 21 minūte.
Lepers rūpīgi sekojis treniņu plānam un veicis slodzes testu, lai pārliecinātos par sirds veselību. Sacensību dienā pirmajiem desmit kilometriem viss ritēja pēc plāna – temps labs, smaids sejā, pulss paaugstināts, ko Lepers skaidroja ar sacensību dienas stresu. Viņš regulāri piestāja ūdens punktos un motivēja sevi, ka katrs solis tuvina mērķim.
Tomēr 19. kilometrā Lepers izjuta, ka vairs nevar turpināt. “Pamostos gādīgu līdzcilvēku aprūpēts, tiek izsaukta NMPD mediķi, un savu pirmā pusmaratona finišu līniju šķērsoju ātrās palīdzības mašīnā,” viņš atklāj. Lepers piebilst, ka vēl joprojām cenšas noskaidrot, kāpēc tieši šajā brīdī sabruka.
Viņš uzsver, ka pieredze ir vērtīga mācība: mērķi ir jānosaka, bet nedrīkst zaudēt prātu. Lepers pateicas visiem, kas palīdzēja sacensību laikā, mediķiem un saviem sekotājiem par labas veselības vēlējumiem.
Neskatoties uz piedzīvoto, Lepers atklāj: “Vai es vēl kādreiz skriešu? Es jau tagad nevaru sagaidīt, kad agrā rīta agrumā, kopā ar dzeguzes dziesmām cauri miglas vāliem varēšu doties vieglā riksīti.”