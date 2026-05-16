Latvijas hokejisti kritiski izvērtē zaudējumu Šveicei
Latvijas hokeja izlases pretiniece pasaules čempionāta pirmajā spēlē Šveice ir ļoti augstas klases komanda, atzina valstsvienības uzbrucējs Mārtiņš Dzierkals. Savukārt visu laiku jaunākais izlases spēlētājs Olivers Mūrnieks sūkstījās par paša kļūdām.
Latvijas vīriešu hokeja izlase sestdien Cīrihē pasaules čempionāta pirmajā mačā ar rezultātu 2:4 (0:0, 1:2, 1:2) zaudēja mājiniecei Šveicei.
"Šveice mūs pārmētāja. Tā ir ļoti augstas klases komanda. Sākumā labi turējāmies, taču pieļāvām pāris kļūdiņas, kā dēļ ielaidām vārtus," teica Dzierkals. Šveices izlases metienu attiecība bija 43:23, otrajā periodā - 22:6.
"Viņi ir ļoti augstas klases spēlētāji, kuri zina, ka otrā perioda priekšrocības ir jāizmanto. Viņiem bija tuvais soliņš, lai nomainītos. Uzlika divas, trīs maiņas uz mums un ļoti gudri pieturēja ripu, kas atņēma mums ļoti daudz enerģijas," pauda Dzierkals, kuram pašam pirmajā periodā bija iespēja gūt vārtus. "Redzēju, ka aizsargs palika ar otru spēlētāju. Līdu uz vārtiem ar mērķi iemest vārtus."
Savukārt Latvijas izlases debitants Olivers Mūrnieks, kurš 17 gadu vecumā kļuvis par visu laiku jaunāko Latvijas hokejistu, kurš piedalījies pasaules čempionāta spēlēs, sarunā ar žurnālistiem neslēpa, ka šajā spēlē pieļāvis vairākas kļūdas, kuras nevajadzēja. "Bija vairākas kļūdas, jo īpaši pirmajā periodā. Arī ceturtie ielaistie vārti bija uz manu atbildību, jo tas bija mans sedzamais spēlētājs," teica Mūrnieks, atklājot, ka satraukums līdz ar pirmo maiņu esot pazudis.
Šosezon Mūrnieks spēlēja arī U-20 un U-18 čempionātos."Šajā čempionātā ir pavisam citādāks līmenis. Viss notiek daudz ātrāk un spēcīgāk. Pašam arī mazāk laika. Nav tā, kā U-18 čempionātā, kur var vilkt ripu. Bija jāpielāgojas. Pieļāvu vairākas kļūdas, kuras nevajadzēja. Var visu uzlabot," uzsvēra Mūrnieks.
A grupā Somijai un Šveicei ir pa sešiem punktiem divās spēlēs, pie trīs punktiem vienā spēlē tikusi Austrija, bet bez punktiem pirmajos mačos palikušas Vācija, ASV, Lielbritānija, Latvija un Ungārija.