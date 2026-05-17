Rīgas ielās devušies tūkstošiem maratonistu
Svētdienas rītā Rīgas ielās devušies tūkstošiem maratonistu, aizsākot maratona galveno un dalībniekiem piepildītāko dienu.
Rimi Rīgas maratons sasniedz dalībnieku rekordu un pulcē vairāk nekā 46 000 skrējēju
Startam Rimi Rīgas maratona dažādās distancēs, kas Rīgas ielās devās 16.–17. maijā, kopā bija reģistrējušies 46 313 dalībnieki, kas ir pati vērienīgākā pasākuma vēsturē reģistrētā skrējēju saime. Rimi Rīgas maratons šajā nedēļas nogalē uzņēma ievērojamu ārvalstu dalībnieku skaitu – 6 593 skrējējus no 116 valstīm jeb par 10% vairāk nekā 2025. gadā.
Rimi Rīgas maratons noslēdzās ar vērā ņemamiem starptautiskās un Latvijas elites rezultātiem, tostarp Latvijas rekordu DPD jūdzes distancē un pasaules klases trases rekordu pusmaratona distancē sievietēm. Lai nodrošinātu dalībnieku drošību un sabiedrisko kārtību Baltijas nozīmīgākajā tautas sporta notikumā, pasākums tika organizēts ciešā sadarbībā ar Valsts policiju, Rīgas Valstspilsētas pašvaldības policiju un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD).
Par Latvijas čempioniem maratonā kļūst Kristaps Bērziņš un Anna Kļučnika
Par valsts čempionu kļuva tituliem bagātākais Latvijas maratonists Kristaps Bērziņš ar teicamu rezultātu – 2:23:49, kopvērtējumā finišējot 9. vietā, bet par Latvijas čempioni sieviešu konkurencē kļuva Anna Kļučņika – 2:53:38 , kopvērtējumā Kļučņikai 8. vieta.
Savukārt par absolūto uzvarētāju vīriešu konkurencē kļuva Kelvins Kiptū Kororija (Kelvin Kiptoo Kororia) no Kenijas ar rezultātu 2:08.58, bet sieviešu konkurencē laurus jau otro gadu pēc kārtas plūca etiopiete Ajanta Kumela Tadesse (Ayantu Kumela Tadesse) ar rezultātu 2:26:40.
Pusmaratonā starptautisks pjedestāls un trases rekords sievietēm; no latviešiem ātrākie – Ilze Jumiķe un Jānis Višķers
Rimi Rīgas maratona pusmaratona distancē, kurā elite startēja atsevišķi no masu starta, par absolūto uzvarētāju vīriešu konkurencē kļuva kenijietis Čārlzs Mbatha Matata (Charles Mbatha Matata) ar rezultātu 59:15, savukārt sieviešu konkurencē tika labots 2024. gadā uzstādītais trases rekords (1:07:13), ko pārliecinoši izdevās izdarīt etiopietei Edžgajehu Taje (Ejgayehu Taye) – 1:04:22.
Starp Latvijas skrējējiem augstāko rezultātu vīriešu konkurencē uzstādīja Jānis Višķers, finišējot ar rezultātu 1:12:50, kopumā ierindojoties 14. vietā. Dāmu elitē ātrākā šodien Ilze Jumiķe, uzvarot ar rezultātu 1:21:35, kopumā ierindojoties 10. vietā sieviešu konkurencē.
10 km triumfē Artūrs Niklāvs Medveds un Agate Caune
Aizraujošas sacensības izvērtās 10 km distancē, kurā Artūram Niklāvam Medvedam izdevās izcīnīt uzvaru pēc vakar uzstādītā Latvijas rekorda DPD jūdzes distancē – 04:09.4. Medveds ar pārliecinošu pārsvaru sasniedza finišu ar rezultātu 30:01. Subraba godalga lietuvietim Justinas Beržanskis – 30:24, taču bronza Ņikitam Bogdanovam 30:35.
Savukārt sieviešu konkurencē triumfēja titulētā vidējo distanču skrējēja Agate Caune (33:21), aiz sevis atstājot lietuvieti Danieli Šatikaiti (Danielė Šatikaitė) (35:39) un Agatu Strausu (35:36).
Jau otro gadu sasniegti augsti rezultāti jaunajā 6 km (5,7 km) trasē
6 km, jeb 5,7 km garajā trasē, kas vijās garām Brīvības piemineklim, redzējām viena no Latvijas spēcīgāko garo distanču skrējēju uzvarām. Dmitrijs Serjogins izcīnīja zeltu ar rezultātu 16:50. Viņam sekoja Roberts Glazers (17:20) un Ralfs Dzosens (17:34).
Sieviešu konkurencē gluži kā vakar DPD jūdzē nepārspēta palika Marta Livčāne ar rezultātu 20:06, tuvu finišēja finišēja Beāte Jansone (20:27), bet 3. vieta – Poļina Curikova (20:33).
Par Latvijas čempioniem DPD jūdzes distancē kļūst Artūrs Niklāvs Medveds un Marta Livčāne
16. maija rītā vīriešu konkurencē norisinājās īpaši spraiga cīņa starp trīs distances favorītiem – Artūru Niklāvu Medvedu (04:09.4), Robertu Glazeru (04:10.0) un Ņikitu Bogdanovu (04:10.2). Visi trīs sportisti finiša līniju šķērsoja ātrāk par tā brīža Ņikitam Bogdanovam piederošo Latvijas rekordu.
Sieviešu konkurencē Latvijas čempionei Martai Livčānei izdevās sasniegt rezultātu 05:06.9, kas ir jauns sportistes personiskais rekords. Uzreiz aiz Livčānes sekoja Asnate Caune ar rezultātu 05:06.9 un Kitija Valtere ar rezultātu 05:07.0.
46 313 dalībnieki – skrējēju reģistrācijas rekords, kā arī jauns starptautiskās pārstāvniecības vēriens
Startam Rimi Rīgas maratona distancēs šogad kopā reģistrējušies 46 313 dalībnieki, sasniedzot skrējēju reģistrācijas rekordu. Rīgā šajā nedēļas nogalē ieradušies 46 313 dalībnieki no 116 pasaules valstīm, Rīga ir vienīgā pilsēta pasaulē ar četrām World Athletics distancēm vienā nedēļas nogalē, kā arī Rimi Rīgas maratona Bērnu dienu uzskatāma par lielāko bērnu sporta festivālu Eiropā, kas šogad uzņēma 9 433 mazo skrējēju.
Rimi Rīgas maratons aizvadīts mierīgi un bez incidentiem
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) vērtējumā pasākums aizvadīts mierīgi, bez būtiskiem incidentiem.
Rimi Rīgas maratons izsaka lielu pateicību visiem dalībniekiem, rīdziniekiem, Rīgas viesiem, līdzjutējiem un faniem, sponsoriem un atbalstītājiem, dienestiem, pasākuma vadītājiem, plašajai palīgu komandai un ikvienam organizēšanā iesaistītajam par fantastiski un sirsnīgi pavadītiem skriešanas svētkiem lietainos laikapstākļos.