Somija izrēķinās ar pasaules un olimpisko čempioni ASV, Kanāda tikai pēdējā periodā "salauž" Dāniju
Somijas vīriešu hokeja izlase pirmdien pasaules čempionāta mačā pārliecinoši uzveica ASV, kamēr Kanāda tikai trešajā periodā salauza Dānijas pretestību.
Cīrihē notikušajā A apakšgrupas spēlē Somijas hokejisti bija pārāki ar 6:2 (3:1, 2:0, 1:1).
Pirmā perioda pirmajā pusē abas komandas nepilnās trīs minūtēs guva trīs vārtus, somiem panākot 2:1. Vispirms precīzi meta Lenni Hemēnaho, ātri 1:1 panāca Mets Koronato, taču pēc 61 sekundes Patriks Puistola atguva vadību somiem.
Otrās trešdaļas otrajā minūtē Somijas hokejisti ar 31 sekundes intervālu guva vēl divus vārtus, izceļoties Hemēnaho un Saku Mēnalanenam. Pēc piektās ielaistās ripas Džozefu Volu ASV izlases vārtos nomainīja Devins Kūlijs. Trešā perioda ceturtajā minūtē Raiens Leonards ātri realizēja lielo vairākumu, taču dažas minūtes vēlāk, arī vairākumā, 6:2 panāca Antons Lundels. Hemēnaho maču noslēdza ar trīs rezultativitātes punktiem.
A apakšgrupā Somija guvusi deviņus punktus trīs spēlēs, bet Austrijai un Šveicei ir pa sešiem punktiem divos mačos. Tālāk ASV un Latvija guvušas pa trīs punktiem, bet Vācija, Ungārija un Lielbritānija ir bez punktiem.
Tikmēr Kanāda B apakšgrupas spēlē Fribūrā uzvarēja ar 5:1 (0:0, 0:0, 5:1). Pirmajās 40 minūtēs kanādieši izdarīja trīsreiz vairāk metienu (27:9), taču viņiem neizdevās gūt vārtus līdz trešā perioda 28. sekundē izcēlās Porters Mārtons. Nākamo trīs minūšu laikā dāņus pārspēja arī Gabriels Vilardi un Dentons Mateičuks, un, lai gan Niks Olesens vienus vārtus atguva, Raiens O'Railijs atjaunoja trīs ripu pārsvaru. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 29 sekundes, Sidnijs Krosbijs asistēja ceturtajā vārtu guvumā šajā spēlē, piespēlējot savam komandas biedram Pārkeram Voterspūnam.
B grupā Kanādai ir deviņi punkti trīs spēlēs, Slovākija guvusi sešus punktus, Čehija - četrus, Zviedrijai un Norvēģijai ir pa trīs punktiem, Slovēnija tikusi pie diviem punktiem, bet bez punktiem ir Dānija un Itālija.
Turnīrā 16 komandas ir sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.