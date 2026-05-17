Latvija izcīna pirmo uzvaru pasaules čempionātā, pieveicot Vāciju
Latvijas vīriešu hokeja izlase svētdien Cīrihē pasaules čempionāta otrajā mačā ar rezultātu 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) uzvarēja Vāciju.
Smirnovs: Gudļevskis mūs pavilka, nocīnījāmies līdz galam
Latvijas hokeja izlasei pasaules čempionāta mačā ar Vāciju vajadzēja pareizi nospēlēt aizsardzībā un komanda to arī izdarījusi, pēc uzvaras secināja uzbrucējs Deniss Smirnovs.
"Gudļevskis mūs pavilka, un nocīnījāmies līdz galam," teica Smirnovs, izceļot rakstura nozīmi šajā spēlē.
Vienus no vārtiem guva Smirnova maiņa, kurā viņš asistēja Rūdolfam Balceram.
"Pagaidām mums viss sanāk. Teiktu gan, ka šodien nebija tā labākā spēlē no mūsu puses, bet momentus izmantojām," secināja Smirnovs.
"Pie rezultāta 2:0 viņiem bija momenti, bet mums vārtos bija Gudļevskis. Arī daudz bloķējam metienus. Vajadzēja pareizi nospēlēt aizsardzībā, un to arī izdarījām," turpināja uzbrucējs.
A apakšgrupā pēc trīs spēlēm Austrijai, Somijai un Šveicei ir pa sešiem punktiem, ASV un Latvija guvušas pa trīs punktiem, bet Vācija, Ungārija un Lielbritānija ir bez punktiem.