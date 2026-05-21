ASV hokejisti pēcspēles metienu sērijā uzvar vāciešus
ASV vīriešu hokeja izlase trešdien pasaules čempionāta mačā pēcspēles metienu sērijā uzveica Vāciju, savukārt Zviedrija sagrāva iepriekš pāris pārsteigumus sarūpējušo Slovēniju.
A grupas spēlē Cīrihē ASV uzvarēja ar 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) un sastādīs konkurenci Latvijai cīņā par vietu ceturtdaļfinālā.
Jau pirmajā minūtē pēc Morica Zaidera metiena ripa nonāca ASV izlases vārtos, bet 15. minūtē vācieši kļūdījās savā aizsardzības zonā un Īzaks Hovards panāca 1:1. Otrā perioda sestajā minūtē Makss Sasons cīņā vārtu priekšā nodrošināja vadību amerikāņiem, taču turpmāko astoņu minūšu laikā Frederiks Tifelss un Marks Mihaelis panāca 3:2 Vācijas izlases labā.
Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas sešas minūtes, Tomass Novaks cīņā pie vārtiem izlīdzināja rezultātu. Spēle turpinājās papildlaikā, kurā vārti netika gūti, līdz ar to uzvarētāji tika noskaidroti pēcspēles metienu sērijā.
Tajā ar 2:1 uzvarēja amerikāņi, uzvaru nesošo metienu realizējot Raienam Lenardam.
A grupā Šveicei ir 12 punkti četrās spēlēs, bet Somijai un Austrijai ir pa deviņiem punktiem trīs un četros mačos. Tālāk ar pieciem punktiem četrās cīņās ir ASV, kurai ar trīs punktiem seko Ungārija un Latvija, Vācijai ir viens punkts, bet Lielbritānija cīnās bez punktiem.
Tikmēr Fribūrā Zviedrija ar rezultātu 6:0 (2:0, 4:0, 0:0) pārspēja Slovēniju, kas iepriekš šajā čempionātā atņēma punktus Čehijai un Slovākijai.
Pa divām reizēm slovēņus pārspēja Lukass Raimonds un Jākobs de la Rose, pa vārtiem guva Roberts Hegs un Matīass Ēkholms, bet trīs rezultatīvas piespēles atdeva Olivers Ēkmans-Lāšsons. Vārtsargs Arvīds Sederblūms atvairīja 16 slovēņu metienus, kamēr zviedriem bija teju trīsreiz vairāk metienu (45).
B grupā pirmā ar desmit punktiem četrās spēlēs ir Čehija, tālāk ar deviņiem punktiem seko Kanāda, astoņi punkti ir Slovākijai, pa sešiem guvušas Norvēģija un Zviedrija, trīs punkti ir Slovēnijai, bet Dānija un Itālija cīnās bez punktiem.
Turnīrā 16 komandas ir sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.