Šeifeles "hat trick" izglābj Kanādu spēlē pret Norvēģiju, kurai pietrūka 99 sekundes līdz sensācijai
Marks Šeifele ceturtdien Fribūrā pasaules čempionāta mačā guva trīs vārtus Kanādas vīriešu hokeja izlases uzvarā pagarinājumā pār Norvēģiju. Kanāda svinēja panākumu ar 6:5 (2:2, 1:1, 2:2, 1:0).
12. minūtē rezultāts jau bija 2:0 Norvēģijas hokejistu labā. Sestajā minūtē Eskills Ulsens no kanādiešu zonas vidus trāpīja ripu virs kanādiešu vārtsarga Kema Talbota atsitējcimda, ripai ielidojot vārtu kreisajā stūrī - 1:0.
Savukārt 12. minūtē Juhanness Juhannesens rezultāta starpību dubultoja, pēc iemetiena ar metienu no zilās līnijas raidot ripu vārtos - 2:0. Vārtu priekšā redzamību Talbotam nosedza Tīnuss Koblars.
Kanādieši atspēlējās ar diviem četru minūšu un 20 sekunžu laikā gūtiem Šeifeles vārtiem. 14. minūtē viņš pa norvēģu zonas centru apspēlēja vairākus pretiniekus, un ripa ar rikošetu no pretinieka nūjas ielidoja vārtu labajā augšējā stūrī - 1:2.
18. minūtē Šeifele no pretinieku zonas centra raidīja ripu vārtos ar metienu bez ripas apturēšanas - 2:2.
24. minūtē vairākumā norvēģi vēlreiz izvirzījās vadībā. Pēc Petera Vesterheima metiena no labā iemetiena apļa ripas virzienu vārtu priekšā palaboja Noā Stēns - 3:2 Norvēģijas labā.
32. minūtē Kanāda vairākumā rezultātu izlīdzināja, Gabrielam Vilardi raidot vārtos norvēģu vārtsarga Tubīasa Nurmanna atvairīto ripu 3:3.
Nepilnu pusotru minūti pirms otrās trešdaļas beigām Talbots izvēlējās nepareizu vietu vārtos, taču Mikels Ēriksens no tuva attāluma netrāpīja tukšos vārtos.
Pēc 31 trešajā trešdaļā nospēlētas sekundes kanādieši mazākumā pirmoreiz spēlē izvirzījās vadībā. Dilans Kazenss apslidoja Juhannesenu un raidīja ripu pretinieku vārtos - 4:3 Kanādas labā.
108 sekunžu laikā Norvēģija izvirzījās vadībā. 49. minūtē ar metienu no zilās līnijas 4:4 panāca aizsargs Kristians Kosastuls, bet 50. minūtes nogalē pretuzbrukumā pēc Emilio Petešena metiena no laukuma apmales labajā pusē ripa skāra vārtu priekšā slidojošā Koblara celi un ielidoja Talbota sargātajos vārtos - 5:4 Norvēģijas labā.
Spēlējot bez vārtsarga, Kanāda rezultātu izlīdzināja 99 sekundes pirms pamatlaika beigām. Ripas lidojumu pēc Maklina Selebrīni metiena uz vārtiem no labās puses mainīja Raiens O'Railijs, raidot ripu vārtu labajā stūrī - 5:5.
Pagarinājumā kanādiešiem bija nepieciešamas tikai 29 sekundes, lai iemestu uzvaras ripu. Ātrajā uzbrukumā pēc Evana Bušāra piespēles ripu tukšos vārtos raidīja Šeifele - 6:5.
Otrā ceturtdienas B grupas mačā Fribūrā plkst. 21.20 pēc Latvijas laika tiksies Dānija un Slovākija. Pasaules čempionātu tiešraidē pārraida Latvijas Televīzijas 7. kanāls (LTV7) un Latvijas sabiedrisko mediju tīmekļa vietne "Lsm.lv".
B grupā 11 punkti četrās spēlēs ir Kanādai un desmit punkti - Čehijai, astoņi punkti trīs mačos ir Slovākijai, četrās spēlēs septiņi punkti ir Norvēģijai, seši - Zviedrijai un trīs punkti - Slovēnijai, bet Dānija trijos mačos un Itālija četrās cīņās ir bez punktiem.
Vienlaicīgi ar Kanādas un Norvēģijas spēli notika arī A grupas mačs, kurā "Swiss Life" arēnā Cīrihē Latvija ar 1:7 zaudēja Somijai.
Plkst. 21.20 šajā grupā spēlēs Lielbritānijas un Šveices hokejisti.
A grupā Šveicei un Somijai ir pa 12 punktiem četrās spēlēs, Austrijai ir deviņi un ASV - pieci punkti. Trīs punkti ir Ungārijai trīs un Latvijai četrās spēlēs, Vācijai ir viens punkts četrās cīņās, bet Lielbritānija trīs mačos punktus nav guvusi.
Turnīrā 16 komandas ir sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.
Pērn Zviedrijā un Dānijā aizvadītajās meistarsacīkstēs par pasaules čempioniem kļuva amerikāņi, kuri finālā pagarinājumā ar 1:0 pārspēja Šveici, bet cīņā par bronzu Zviedrija ar 6:2 sagrāva Dāniju. Latvijas hokejisti apakšgrupā izcīnīja trīs uzvaras un neiekļuva ceturtdaļfinālā, ierindojoties desmitajā vietā.
Pasaules čempionāts Cīrihē un Fribūrā beigsies 31. maijā. Fribūra uzņem B grupas spēles un divus ceturtdaļfināla mačus, bet Cīrihē bez A grupas cīņām notiks arī divi ceturtdaļfināla mači, pusfināla spēles un cīņas par medaļām.