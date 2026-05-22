Latvijas vadošais sambo cīkstonis, kurš ir arī federācijas ģenerālsekretārs, skaidro, kāpēc palika uz pjedestāla, skanot Krievijas himnai
Latvijas cīkstonis Viktors Reško uz Eiropas čempionātu brauca nedomājot par politiku, sarunā ar laikrakstu "Latvijas avīze" atzina Reško.
Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā Reško, kurš vienlaikus ir arī Latvijas Sambo federācijas ģenerālsekretārs, Eiropas čempionātā finālā zaudēja krievam. Sekojošajā apbalvošanas ceremonijā, kurā uz goda pjedestāla otrā pakāpiena stāvēja Reško, tika atskaņota Krievijas himna. "Grūta situācija, bet pieņēmām lēmumu braukt un startēt tāpat kā Ukraina, parādīt savu spēku. Esam pret agresorvalstu piedalīšanos, taču ir [starptautiskās federācijas] ētikas kodekss, aizejot no pjedestāla, baidījāmies par diskvalifikāciju un rezultāta anulēšanu," stāstīja Reško, uzsverot, ka apbalvošanas ceremonijā arī bija Ukrainas sportisti.
"Mans uzdevums bija cīnīties un maksimāli nedomāt par politiku. Braucu uz čempionātu, lai skanētu Latvijas himna. Mājaslapā nepieminējām, ka fināls bija pret Krievijas sportistu, lai neprovocētu medijus," skaidroja Reško.
Viņš piebilda, ka, ja būtu iespēja vēlreiz, tad rīkotos citādāk un apbalvošanas ceremonijā nepiedalītos, taču šobrīd viņš jau noslēdz savu sportista karjeru.
Latvijas Sporta federāciju padomes priekšsēdētājs Vladimirs Šteinbergs laikrakstam norādīja, ka Latvijas Sporta likums neaizliedz startēt kopā ar agresorvalstu pārstāvjiem individuālajos sporta veidos, taču šādos gadījumos nedrīkst izmantot valsts finansējumu. "Reško man apstiprināja, ka saskaņojuši pozīciju ar Ukrainas delegāciju. Mēs nevaram būt lielāki ukraiņi kā viņi paši," teica Šteinbergs. "Ja nolemj, ka nestāvēs uz pjedestāla, tad vispār nav jābrauc piedalīties."
Eiropas sambo čempionātā ar savas valsts simboliku varēja startēt arī Krievijas un Baltkrievijas pārstāvji.
Krievijas un Baltkrievijas sportistiem aizliegums startēt starptautiskās sacensībās tika piemērots pēc iebrukuma Ukrainā 2022. gadā, tomēr jau vairākus gadus šo valstu atlēti dažādās sacensībās piedalās neitrālo sportistu statusā, bet dažas starptautiskās federācijas jau ir atcēlušas pret tām vērstās diskvalifikācijas.
Starptautiskā Sambo federācija (FIAS) agresorvalstu sportistiem ar savu simboliku ļauj startēt no 2025. gada decembra. Federāciju vada Krievijas pārstāvis Vasīlijs Šestakovs, un FIAS prezidenta birojs atrodas Maskavā.