Valters Kreišs ir Latvijas vadošais kārtslēcējs.
Šodien 09:51
Kārtslēcējs Kreišs sacensībās Valmierā tuvu paša Latvijas rekorda labojumam
Latvijas kārtslēcējs Valters Kreišs otrdien Valmieras novada čempionātā sasniedza augstvērtīgu rezultātu, tikai par diviem centimetriem atpaliekot no sava pērn sasniegtā Latvijas rekorda, ziņo Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS).
Kreišs ar pirmo mēģinājumu pārlēca 5,40 metriem, ar otro mēģinājumu pārvarēja 5,60 metrus, kā arī ar trešo mēģinājumu pārlēca 5,80 metrus. Turpinājumā viņš trīs reizes mēģināja pārvarēt 5,90 metrus, taču visi piegājieni bija nesekmīgi.
Pārvarēti 5,80 metri Latvijas kārtslēcējam Pasaules Vieglatlētikas savienības ("World Athletics") punktu tabulas vērtē deva 1212 punktus. Pērn Kreišs sasniedza jaunu Latvijas rekordu kārtslēkšanā, pārlecot 5,82 metriem.
Pagājušajā sezonā Kreišs guva papēža traumu, no kuras gan atlaba. Vēlāk viņš izcīnīja divas medaļas - U-23 Eiropas čempionātā bronzu un vasaras universiādē sudrabu.