Kārtslēcējs Kreišs sacensībās Valmierā tuvu paša Latvijas rekorda labojumam
Foto: Action Images / Reuters / Scanpix
Valters Kreišs ir Latvijas vadošais kārtslēcējs.
Citi sporta veidi

Kārtslēcējs Kreišs sacensībās Valmierā tuvu paša Latvijas rekorda labojumam

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas kārtslēcējs Valters Kreišs otrdien Valmieras novada čempionātā sasniedza augstvērtīgu rezultātu, tikai par diviem centimetriem atpaliekot no sava pērn sasniegtā Latvijas rekorda, ziņo Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS).

Kārtslēcējs Kreišs sacensībās Valmierā tuvu paša L...

Kreišs ar pirmo mēģinājumu pārlēca 5,40 metriem, ar otro mēģinājumu pārvarēja 5,60 metrus, kā arī ar trešo mēģinājumu pārlēca 5,80 metrus. Turpinājumā viņš trīs reizes mēģināja pārvarēt 5,90 metrus, taču visi piegājieni bija nesekmīgi.

Pārvarēti 5,80 metri Latvijas kārtslēcējam Pasaules Vieglatlētikas savienības ("World Athletics") punktu tabulas vērtē deva 1212 punktus. Pērn Kreišs sasniedza jaunu Latvijas rekordu kārtslēkšanā, pārlecot 5,82 metriem.

Pagājušajā sezonā Kreišs guva papēža traumu, no kuras gan atlaba. Vēlāk viņš izcīnīja divas medaļas - U-23 Eiropas čempionātā bronzu un vasaras universiādē sudrabu. 

Tēmas

vieglatlētikaValmieraLatvijas Vieglatlētikas savienībaValters Kreišs

Citi šobrīd lasa