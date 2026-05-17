Latvijas izlases kapteinis Rūdolfs Balcers pēc zaudējuma Šveicei: "Mēs no viņiem atpalikām visā"
Latvijas hokeja izlases kapteinis Rūdolfs Balcers pēc pirmā mača pasaules čempionātā, kurā tika zaudēts mājiniekiem šveiciešiem, norādīja, ka neveiksme piedzīvota pret grupas labāko komandu.
Jau ziņots, ka turnīra pirmajā spēlē Balcers guva abus Latvijas izlases vārtus, tomēr valstsvienība mājiniekiem piekāpās ar 2:4 (0:0, 1:2, 1:2).
"Manā skatījumā Šveicei ir labākā komanda grupā," pirmos pretiniekus un zaudējuma iemeslu skaidroja Latvijas izlases kapteinis. "Ātrums, ripas kontroles kvalitāte, piespēles - mēs no viņiem atpalikām visā."
Balcers atzīmēja, ka Latvijas izlasē bija vairāki pasaules čempionātu debitanti, tomēr kopējo sniegumu tas sevišķi neietekmēja.
"Nedomāju, ka tur bija kāds stress, vienkārši kaut kas jauns," par komandas biedriem, kuri aizvadīja savu karjeras pirmo maču meistarsacīkstēs, teica Balcers. "Varbūt mazliet nepierasti ātrumi, daudz līdzjutēju hallē, īpaša atmosfēra. Cerēšu, ka visi [jaunie spēlētāji] ir sapratuši, kur mēs esam atbraukuši un nākamie mači būs labāki."
Kā uzsvēra uzbrucējs, lai rezultāti būtu labāki, svarīgi ir uzlabot spēli ar ripu savā aizsardzības zonā, jo mačā ar Šveices valstsvienību ar to bija grūtības. "It kā ripu iegūstam, bet nav kam piespēlēt. Stāvam, gaidām, domājam, ko darīt tālāk," skaidroja Balcers. "Jāpalīdz partneriem labāk un jāspēlē vienkāršāk."
Tāpat Balcers atzīmēja, ka pirms mača ar nākamo pretinieku Vācijas valstsvienību ir atlicis laiks mazāk par diennakti un svarīgi būs pareizi atjaunoties - kārtīgi izgulēties, paēst un dzert daudz šķidruma. Kapteinis piebilda, ka rīta treniņš būs brīvprātīgs, bet komanda mačam būs gatava.
Spēle ar Vācijas valstsvienību sāksies plkst. 21.20, bet turpinājumā Latvijas izlase 19. maijā plkst. 17.20 tiksies ar Austriju, zaudējums kurai latviešiem pērn liedza sasniegt ceturtdaļfinālu. Tad 21. maijā plkst. 17.20 būs jāspēlē ar Somiju, 23. maijā plkst. 13.20 - ar ASV, 24. maijā plkst. 17.20 - ar Lielbritāniju, bet noslēdzošajā grupas spēlē 26. maijā plkst. 13.20 latvieši spēkosies ar Ungārijas hokejistiem.
A grupā Cīrihē līderi ar sešiem punktiem divās spēlēs ir somi un šveicieši, Austrijai ir trīs punkti vienā mačā, bet bez punktiem ir pa vienai spēlei aizvadījušās Latvijas, ASV, Vācijas, Lielbritānijas un Ungārijas izlases.
B grupā Fribūrā pirmo pozīciju ar sešiem punktiem divās spēlēs ieņem Kanāda, kurai ar četriem punktiem seko Čehija. Slovākijas izlase izcīnījusi trīs punktus vienā mačā, divi punkti ir Slovēnijai, bet bez punktiem pēc pirmā dueļa ir Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas un Itālijas izlases.
89. pasaules čempionāts Šveicē norisināsies līdz 31. maijam.