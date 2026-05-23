Sandis Vilmanis par uzvaru pār ASV izlasi. "Tie vārti paši atnāca!"
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis, kurš palīdzēja Latvijas izlasei nodrošināt uzvaru pār ASV izlasi pasaules čempionāta piektajā mačā, norāda, ka "vārti šoreiz atnākuši paši".
Jau ziņots, ka Latvijas hokejisti pasaules čempionāta piektajā mačā ar 4:2 pārspēja ASV. Spēles izskaņā Vilmanis divas reizes raidīja ripu tukšos amerikāņu vārtos.
"Svarīgi ir tas, ka mēs vinnējām. Tie vārti paši atnāca. Izcīnījām ripu zonā, paldies džekiem, un es nevaru nepieminēt Gudi [vārtsargs Kristers Gudļevskis]. Paldies Dievam, viņš ir mūsu vārtsargs, nevis kādam citam. Sanāca izcīnīt pirmo ripu, bet otrajā viņi paši nokļūdījās, es pat nezināju, ka viņiem ir tukši vārti. Kad ieraudzīju, ka ir tukši, uzreiz metu," stāstīja uzbrucējs.
Latvijas hokejisti pasaules čempionātu svētdien, plkst. 17.20, turpinās ar cīņu pret Lielbritāniju, bet otrdien, plkst. 13.20, latvieši tiksies ar Ungārijas hokejistiem.
"Nav nenopietnu pretinieku un nav vieglas spēles. Katrs cīnās līdz galam, tāpēc vienmēr ir kārtīgi jāsagatavojas. Šodien ir kārtīgi jāatpūšas, jāpaēd un jāgatavojas nākamajai spēlei. Šo spēli liekam aiz muguras jau, jo tā jau ir beigusies," norādīja hokejists.
A grupā Šveicei un Somijai ir pa 15 punktiem piecās spēlēs, Austrija guvusi deviņus punktus četros mačos, Tālāk ar sešiem punktiem piecās cīņās ir Latvija, ASV ir pieci punkti, Vācija izcīnījusi četrus punktus, trīs punkti ir Ungārijai, bet Lielbritānija cīnās bez punktiem.