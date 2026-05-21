"Aston Villa" izcīna UEFA Eiropas līgas titulu
Anglijas futbola premjerlīgas klubs Birmingemas "Aston Villa" trešdien Stambulā izcīnīja UEFA Eiropas līgas titulu, komandas galvenajam trenerim Unajam Emerijam kļūstot par pieckārtēju šī turnīra čempionu.
Finālā "Aston Villa" ar rezultātu 3:0 (2:0) uzvarēja Vācijas futbola bundeslīgas klubu "Freiburg".
Spēles 41. minūtē pēc Morgana Rodžersa centrējuma Juri Tīlmanss vienā pieskārienā sita bumbu vārtos un panāca 1:0 "Aston Villa". Pirmā puslaika kompensācijas laiks bija trīs minūtes, un pēdējā no tām Emiljano Buendija no soda laukuma robežas iegrieza bumbu vārtu stūrī un nostiprināja Birmingemas komandas vadību. Cīņas 58. minūtē pēc Buendijas piespēles uz vārtu priekšu 3:0 panāca Rodžerss.
"Aston Villa" līdz šim savu vienīgo titulu Eiropā izcīnīja 1982. gadā, kad uzvarēja Eiropas Kausā, kas tobrīd bija prestižākais klubu turnīrs kontinentā. "Freiburg" šodien bija pirmā iespēja izcīnīt kādu no tituliem starptautiskajā arēnā.
Emerija vadībā trīsreiz UEFA Eiropas līgā uzvarēja "Sevilla" un vienu titulu ieguva "Villarreal", bet ar Londonas "Arsenal" viņš zaudēja cīņā par trofeju. Savukārt "Freiburg" kluba leģenda Juliāns Šusters tikai otro sezonu pavada galvenā trenera amatā.
Iepriekšējā sezonā finālā divu Anglijas komandu duelī Totenhemas "Hotspur" ar 1:0 uzvarēja Mančestras "United".