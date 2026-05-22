Šauļu centrā piekauts bijušais NBA basketbolists Darjus Songaila
Šauļu centrā uzbrukumu piedzīvojis ilggadējais NBA basketbolists, tagad basketbola kuba "Šiauliai" galvenais treneris Darjus Songaila. 48 gadus vecajam Songailam pa seju sists ar ķēdi, kas izmantota suņa staidzināšanai, un nolauzts zobs.
To, ka šāds incidents noticis, Lietuvas sabiedriskajam medijam LRT.lt apstiprināja Šauļu apgabala Galvenajā policijas komisariātā.
Konflikts notika Šauļu centrā, netālu no populārā iepirkšanās centra "Saulės miestas", tieši pirms Lietuvas basketbola līgas ceturtdaļfināla spēles, kurā Songailas vadītajam klubam jācīnās ar sīviem konkurentiem - netālās Panevēžas klubu "Lietkabelis".
19. maija vakarā ap pulksten 18.00 Darjus Songaila pastaigājies pa ielu kopā ar savas ģimenes mīluli - neliela auguma suni. Pēkšņi parādījās liels un agresīvs suns. Songaila paņēmis savu mīluli rokās, lai pasargātu no uzbrucēja, kurš bija bez pavadas. Taču suns neatstājās. 2,06 metrus garais bijušais basketbolists ar kāju atgrūda uzbrūkošo suni, taču viņa saimnieks šķita ne mazāk agresīvs. Nezināms vīrietis Songailu satvēris un iesitis ar masīvu suņa pavadu. Ķēde trāpījusi trenerim pa seju, traumējot degunu un galvu, kā arī nolaužot zobu. Uzbrucējs aizbēga. Cietušais sazinājās ar policiju, ziņo LRT.lt.
Šauļu policija ir sākusi pirmstiesas izmeklēšanu par fizisku sāpju nodarīšanu. Uzbrukumā aizdomās turēto tajā pašā vakarā nav izdevies aizturēt, un viņš tiek meklēts.
Darjus Songaila ir ilggadējs NBA basketbolists, no 2003. līdz 2011. gadam pavadījis NBA, spēlējis dažādās komandās (Sakramento "Kings", Čikāgas "Bulls", Vašingtonas "Wizards" un citās). 2015. gadā beidzis basketbolista karjeru un kļuvis par treneri, vairākus gadus nostrādājis par galvenā trenera asistentu spēcīgos klubos, tostarp Lietuvas superklubā Kauņas "Žalgiris" un NBA klubā Sanantonio "Spurs").
Šī Songailam ir pirmā sezona galvenā trenera amatā - klubā "Šiauliai". Basketbola kluba pārstāvji pagaidām nav komentējuši uzbrukumu trenerim.