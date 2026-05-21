Latvijas izlasi eksaminē varenā Somija; 21.05.2026.
Pasaules čempionāta ceturtajā mačā Latvija tikās ar četrkārtējo čempioni Somiju.
Latvijas kapteinis Balcers skarbs pēc Somijas mācībstundas
Latvijas vīriešu hokeja izlasei jāspēj gūt vairāk par vieniem vārtiem, lai pacīnītos par panākumu, pēc sakāves Somijai atzina Latvijas valstsvienības kapteinis Rūdolfs Balcers.
Jau ziņots, ka pasaules čempionāta ceturtajā mačā Latvija ar 1:7 zaudēja Somijai. Vienīgos Latvijas vārtus spēles desmitajā sekundē guva Balcers, kuram tas bija piektais precīzais metiens turnīrā.
"Prieks, ka lido iekšā metieni, bet nevaram uzvarēt spēles ar vieniem vārtiem. Jāatrod veidi, kā iemest vārtus arī citiem," teica Balcers.
Viņš izcēla, ka Somija un Šveice ir vienlīdz stipras komandas, kas ir spēcīgākās A apakšgrupā.
"Atkal mūs kārtējo reizi pa savu zonu vazāja visu spēli, tas ļoti nogurdina. Savas kļūdas, un, kad vazā, vazā, beigās kaut kas iekrīt. Somi ir laba komanda," stāstīja Latvijas izlases kapteinis.
Sestdien Latvijas hokejisti cīnīsies ar ASV, un Balcers norādīja, ka pirms nākamās spēles šī neveiksme ir jāaizmirst.
A grupā 12 punkti četrās spēlēs ir Somijai un Šveicei, deviņus punktus iekrājusi Austrija, ASV ir pieci punkti, ungāriem ir trīs punkti trīs cīņās, Latvijai ir trīs punkti četros mačos, Vācija tikusi pie viena punkta, bet Lielbritānijai pēc trīs spēlēm ir bez punktiem.