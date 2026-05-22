VEF neturpina sadarbību ar Mārtiņu Gulbi un uzticas ilggadējam asistentam
Latvijas basketbola klubs "VEF Rīga" paziņojusi par izmaiņām galvenā trenera amatā.
"VEF Rīga" pēc neveiksmīgās 2025./2026. gada sezonas paziņojusi par pirmajām izmaiņām - no biedrības juridiskā forma kļūs par uzņēmumu, kura līdzīpašnieki kļūs Latvijā labi zināmi uzņēmēji.
Nākamās izmaiņas saistītas ar trenera amatu. Pēc divu gadu darba netiks turpināta sadarbība ar Mārtiņu Gulbi. "Mārtiņš Gulbis ir lielisks profesionālis, uzticams komandas biedrs un ļoti nopietna personība. Divi gadi sportā nav maz. Piedzīvots gandrīz viss - pērn prieks, gaviles un lieli plāni, bet šogad virkne klupienu un, lai arī maksimāla atdeve, bet tomēr totāla vilšanās par rezultātu. Mārtiņ, Tev būs daudz vēl lielu iespēju, un es patiesi ticu, ka augsti sasniegumi! Tu esi īsts un īpašs. Veiksmi," par sadarbības pārtraukšanu sociālajos tīklos rakstīja Edgars Jaunups.
Vēlāk VEF oficiāli paziņoja, ka pēc 13 gadiem pie iespējas galvenā trenera amatā ticis līdzšinējais asistents Jevgēnijs Kosuškins. Kopš 2013. gada viņš strādājis kopā ar dažādiem galvenajiem treneriem un pakāpeniski veidojis savu profesionālo pieredzi. Jevgēnijs piecas reizes kļuvis par LBL čempionu kā spēlētājs, savukārt kā trenera asistentam Kosuškinam deviņi izcīnīti LBL čempiontituli. Līgums ar treneri noslēgts uz vienu sezonu.
VEF ir titulētākā Latvijas Basketbola līgas komanda, kas līdz šai sezonai finālā bija spēlējusi 16 gadus pēc kārtas.
