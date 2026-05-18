Kapteinis rāda piemēru! Rūdolfs Balcers pēc diviem mačiem pasaules čempionāta labākais vārtu guvējs
Latvijas vīriešu hokeja izlases kapteinis Rūdolfs Balcers pēc pirmajā divām spēlēm ir starp pasaules čempionāta labākajiem vārtu guvējiem, liecina turnīra organizatoru apkopotā statistika.
Balcers pirmajās divās spēlēs izcēlies ar trīs gūtiem vārtiem un ar trīs rezultativitātes punktiem atrodas dalītā piektajā vietā. Neviens hokejists pirmajās divās cīņās nav iekrājis vairāk par trīs precīziem metieniem.
Somijas uzbrucējs Jesse Puljujarvi ar pieciem (3+2) punktiem šobrīd ir turnīra rezultatīvākais spēlētājs, bet pie četriem (2+2) punktiem tikuši austrieši Timo Nikls, Peters Šnaiders un zviedrs Lukass Raimonds.
Savukārt Deniss Smirnovs ar trīs rezultatīvām piespēlēm ar vēl pieciem spēlētājiem pēc pirmajām divām spēlēm ir starp labākajiem piespēlētājiem.
Tikmēr vārtsargs Kristers Gudļevskis ar divās spēlēs vidēji atvairītiem 94,20% metienu un ielaistiem diviem vārtiem ir labākais starp vārtsargiem, kuri aizvadījuši divus mačus, bet starp visiem vārtsargiem tas ir desmitais labākais sniegums.
Vēl Sandis Vilmanis pirmajās divās cīņās uz ledus vidēji pavadīja 22 minūtes un septiņas sekundes, kas ir septītais lielākais spēles laiks, kā arī lielākais spēles laiks starp uzbrucējiem. Pirmajos divos mačos visilgāk uz ledus bijis Vācijas izlases aizsargs Morics Zaiders, kurš caurmērā spēlējis 25 minūtes un 41 sekundi.
Ar diviem gūtiem vārtiem piecos vairākumos Latvijas izlase ir trešā labākā vairākumu realizētāja, atpaliekot tikai no Somijas un Ungārijas, kurām izdevies izmantot pusi no vairākumiem, lai gūtu vārtus.
Tāpat pirmajās divās spēlēs uz Latvijas mačiem vidēji bija ieradušies 8316 skatītāji, kas ir ceturtais labākais rādītājs. Turnīra mājiniece Šveice, kas abas spēles aizvadīja pie pilnām tribīnēm jeb 10 000 līdzjutējiem, ir apmeklētākā izlase.
Pēc divām spēļu kārtām A grupā seši punkti ir Austrijai, Somijai un Šveicei, pa trīs punktiem ir ASV un Latvijai, bet bez punktiem ir Vācija, Ungārija un Lielbritānija. B grupā pa sešiem punktiem iekrājušas Kanāda un Slovākija, Čehijai ir četri punkti, Norvēģija un Zviedrija izcīnījušas pa trīs punktiem, divi punkti ir Slovēnijai, bet bez punktiem ir Dānija un Itālija.