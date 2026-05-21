Manuels Noiers 40 gadu vecumā atgriezīsies Vācijas izlases vārtos
Vācijas izlases rindās piekto reizi Pasaules kausa finālturnīrā piedalīsies pieredzējušais vārtsargs Manuels Noiers, liecina ceturtdien nosauktais izlases sastāvs.
40 gadus vecais vārtsargs 2024. gadā beidza karjeru valstsvienībā, taču Vācijas izlases galvenais treneris Juliāns Nagelsmans apstiprināja, ka 2014. gada Pasaules kausa ieguvējs būs pirmais vārtsargs šovasar gaidāmajā turnīrā.
Šā gada valstsvienības rindās Neiers ir vienīgais futbolists, kurš bija izlasē, kas 2014. gadā izcīnīja Pasaules kausu.
Vācija 2018. gadā pirmo reizi kopš 1938. gada izstājās Pasaules kausa grupu turnīrā un arī četrus gadus vēlāk Katarā nepārvarēja grupu turnīru.
Pasaules kausa finālturnīrā, kas Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies jūnijā un jūlijā, Vācija spēlēs vienā grupā ar Kirasao, Ekvadoru un Kotdivuāru.
Tikmēr Čehijas futbola izlases provizoriskajā sarakstā iekļauts pieredzējušais pussargs Tomāšs Součeks, uzbrucējs Adams Hložeks un trīs jaunpienācēji, bet uzbrukuma smailē sagaidāms Patriks Šiks.
Valstsvienības galvenais treneris Miroslavs Kubeks ceturtdien nosauca paplašināto spēlētāju sarakstu, kurā iekļauti 29 futbolisti, bet 26 futbolisti, kas dosies uz Pasaules kausa finālturnīru Ziemeļamerikā tiks nosaukti 31. maijā.
Pirmo reizi karjerā uz izlasi izsaukti pussargi Hugo Sohūreks un Aleksandrs Sojka, kā arī uzbrucējs Hristofs Kabongo. Součeks ar 89 valstsvienībā aizvadītām spēlēm ir vispieredzējušākais spēlētājs Čehijas izlasē.
Čehija spēlēs vienā grupā ar Dienvidkoreju, Dienvidāfrikas Repuibliku un Meksiku.
Vācijas vīriešu futbola izlases provizoriskais sastāvs:
vārtsargi - Olivers Baumans ("Hoffenheim", Vācija), Manuels Noiers (Minhenes "Bayern", Vācija), Aleksandrs Nēbels ("Stuttgart", Vācija);
aizsargi - Valdemārs Antons, Niko Šloterbeks (abi - Dortmundes "Borussia", Vācija), Nataniels Brauns (Frankfurtes "Eintracht", Vācija), Jozua Kimmihs, Jonatans Tā (abi - Minhenes "Bayern", Vācija), Dāvids Raums ("Leipzig", Vācija), Antonio Rīdigers (Madrides "Real", Spānija), Maliks Tšau (Ņūkāslas "United", Anglija);
pussargi - Nadīms Amiri ("Mainz 05", Vācija), Leons Gorecka, Džamals Musiala, Aleksandrs Pavlovičs (visi - Minhenes "Bayern", Vācija), Paskāls Gross (Braitonas un Havas "Albion", Anglija), Džeimijs Levelings, Angelo Štillers (abi "Stuttgart", Vācija), Fēlikss Nmeča (Dortmundes "Borussia", Vācija), Florians Vircs ("Liverpool", Anglija);
uzbrucēji - Maksimiliāns Beiers (Dortmundes "Borussia", Vācija), Kajs Havercs (Londonas "Arsenal", Anglija), Lenarts Karls (Minhenes "Bayern", Vācija), Lerojs Sanē (Stambulas "Galatasaray", Turcija), Denizs Undavs ("Stuttgart", Vācija), Niks Voltemāde (Ņūkāslas "United", Anglija).
Čehijas futbola izlases provizoriskais sastāvs:
vārtsargi - Lukāšs Hornīčeks ("Braga", Portugāle), Matejs Kovaržs (Eindhovenas PSV, Nīderlande), Jindržihs Staneks (Prāgas "Slavia", Čehija);
aizsargi - Vladimīrs Coufals, Robins Hranāčs (abi - "Hoffenheim", Vācija), Davids Doudera, Tomāšs Holešs, Štepāns Haloupeks, Davids Jurāseks, Davids Zima (visi - Prāgas "Slavia", Čehija), Ladislavs Krejči (Vulverhemptonas "Wanderers", Anglija), Jaroslavs Zelenijs (Prāgas "Sparta", Čehija);
pussargi - Pavels Buha ("Cincinnati", ASV), Lukāšs Červs, Tomāšs Ladra, Aleksandrs Sojka, Deniss Višinskis (visi - Plzeņas "Viktoria", Čehija), Vladimīrs Darida ("Hradec Kralove", Čehija), Lukāšs Provods, Mihals Sadīleks (abi - Prāgas "Slavia", Čehija), Hugo Sohureks (Prāgas "Sparta", Čehija), Tomāšs Součeks (Vesthemas "United", Anglija), Pāvels Šulcs (Lionas "Olympique", Francija);
uzbrucēji - Adams Hložeks ("Hoffenheim", Vācija), Tomāšs Hori, Mojmirs Hitils (abi - Prāgas "Slavia", Čehija), Hristofs Kabongo ("Mlada Boleslav", Čehija), Jans Kuhta (Prāgas "Sparta"), Patriks Šiks (Leverkūzenes "Bayer", Vācija).