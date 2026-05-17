“Viņa teica jā!” Rīgas maratona finišā izskan aizkustinošs bildinājums. VIDEO
Pie Rīgas maratona finiša līnijas šodien piedzīvots aizkustinošs brīdis — lietuvietis Poviļus pēc finiša bildināja savu mīļoto Līviju, un viņa teica “jā”.
Abi ir maratonisti no Lietuvas, un šis viņiem bija pirmais maratons mūžā. Poviļus atzina, ka distances laikā centies maksimāli koncentrēties uz skriešanu, taču, tuvojoties finišam, satraukums pieaudzis. Pie finiša līnijas viņš steidzis sakopot domas un vārdus, ko vēlējies teikt Līvijai.
Poviļus pajokoja, ka, iespējams, jau nākamajā maratonā varētu svinēt kāzas — Līvija skrietu baltā kāzu kleitā, bet viņš melnā uzvalkā.
Bildinājums kļuva par vienu no emocionālākajiem šīs dienas mirkļiem Rīgas maratonā.
"Rimi Rīgas maratons" norisinās 36. reizi. Šogad maratonā reģistrējušies 46 313 dalībnieki no 116 valstīm.
Klasiskais maratons pulcēja vismaz 3500 dalībnieku, pusmaratons - vairāk nekā 7000, desmit kilometru distance - ap 7000, bet populārajā sešu kilometru distance - ap 10 000 dalībnieku. Stafetes, kurās dalībnieki divatā vai četratā pieveiks pusmaratonu un maratonu, vienoja teju 200 komandas.
Svētdienas rītā Rīgas ielās devušies tūkstošiem maratonistu, aizsākot maratona galveno un dalībniekiem piepildītāko dienu.