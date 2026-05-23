Dzierkals: "Šī ir ļoti liela uzvara!"
Valstsvienības uzbrucējs Mārtiņš Dzierkals norāda, ka panākums mačā ar ASV bija ļoti nozīmīgs, un uzsvēra, ka Latvijas izlase cīņai bija kārtīgi sagatavojusies.
Jau ziņots, ka 2026. gada pasaules čempionāta piektajā spēlē Latvijas izlase ar 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) uzvarēja ASV hokejistus un saglabāja labas cerības uz iekļūšanu ceturtdaļfinālā.
"Protams, ka šī ir ļoti liela uzvara. Jau pirms mača zinājām, ka priekšā ir ļoti svarīga spēle," sacīja Dzierkals. "No paša mača sākuma varēja just, ka esam kārtīgi sagatavojušies un bijām gatavi viņiem pretī likt kārtīgu cīņu un uzvarēt."
Uzbrucējs arī atzīmēja, ka pirms spēles Latvijas hokejisti apzinājās, kāda situācija ir turnīra tabulā, un pēc pēdējā zaudējuma savā starpā izrunāja, kas ir labojams.
"Bija svarīgi kaut ko pamainīt," teica Dzierkals. "Jau no spēles sākuma "devām iekšā" un tas atmaksājās."
Latvijas izlases uzbrucējs piebilda, ka nekas vēl nav beidzies un priekšā gaida vēl svarīgi mači. "Nevienam šeit nav viegla pastaiga. Gan ungāri, gan angļi ir spēlējuši ļoti labas spēles līdz šim," atlikušos pretiniekus apakšgrupā raksturoja Dzierkals. "Nākamās divas spēles ir vēl svarīgākas nekā šī. Tā, ka būs jāsagatavojas un jāiet ar tādu pat pašatdevi kā uz šo maču."
Pēc piecām nospēlētām spēlēm Latvijas izlase ar sešiem punktiem A apakšgrupā ieņem ceturto pozīciju. Rīt plkst. 17.20 Latvijas izlase tiksies ar Lielbritāniju, kura piecos mačos pie punktiem nav tikusi, bet noslēdzošajā grupas spēlē otrdien plkst. 13.20 latvieši spēkosies ar Ungārijas hokejistiem, kuriem ir trīs punkti četrās spēlēs.
Turnīrā 16 komandas ir sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.
Pasaules čempionāts Cīrihē un Fribūrā beigsies 31. maijā. Fribūra uzņem B grupas spēles un divus ceturtdaļfināla mačus, bet Cīrihē bez A grupas cīņām notiks arī divi ceturtdaļfināla mači, pusfināla spēles un cīņas par medaļām.