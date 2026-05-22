Latvija 2029. gadā rīkos Eiropas karatē čempionātu
EKF kongresā Frankfurtē nolemts, ka nākamgad Eiropas čempionāts notiks Francijā, bet 2028. gadā to rīkos Melnkalne, 2029. gadā čempionāta mājvieta būs Latvija, bet 2030. gadā - Serbija.
Latvija 2029. gadā rīkos Eiropas karatē čempionātu

Eiropas karatē čempionāts 2029. gadā notiks Latvijā, nolēmusi Eiropas Karatē federācija (EKF).

EKF kongresā Frankfurtē gandrīz 40 Eiropas valstu karatē federācijas apstiprināja, ka nākamgad Eiropas čempionāts notiks Francijā, bet 2028. gadā to rīkos Melnkalne.

2029. gadā čempionāta mājvieta būs Latvija, bet 2030. gadā - Serbija.

Savukārt Eiropas kadetu, junioru un U-21 čempionāts nākamgad notiks Armēnijā, 2028. gadā Spānijā, 2029. gadā - Gruzijā, 2030. gadā - Šveicē, 2031. gadā - Luksemburgā un 2032. gadā - Kiprā.

EKF ir atļāvusi sacensībās startēt agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas sportistiem zem neitrāliem karogiem.

