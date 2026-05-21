Latvijas hokeja fane pārsteidz Somijas izlases zvaigzni
Trešdien, 20. maijā, Somijas hokeja izlase Cīrihes lidostā sagaidīja Mikaēlu Granlundu. Viņu, sniedzot interviju vietējiem medijiem, pārsteidza jautrā prātā esoša ...
FOTO, VIDEO: "Latvijai uzvara!" Kaislīga hokeja fane izjauc Somijas izlases zvaigznes ierašanos pasaules čempionātā
Trešdien, 20. maijā, Cīrihē uz 2026. gada pasaules čempionātu ieradās soms Mikaēls Granlunds. Viņa interviju savas valsts medijiem izjauca kāda Latvijas hokeja līdzjutēja.
Dienu pirms spēles pret Latviju palīgā Somijas hokeja izlasei, kas vēl turnīrā nav zaudējusi, ieradās uzbrucējs Mikaēls Granlunds. Šajā sezonā Anaheimas "Ducks" sastāvā viņš izcēlās ar 41 rezultativitātes punktu regulārajā turnīrā (19+22) un desmit izslēgšanas spēlēs (5+5). Pasaules čempionātā Granlunds spēlēs pēc divu gadu pauzes - 2024. gada turnīrā viņam piecas rezultatīvas piespēles.
🤣🇱🇻 Latvijas izlases fani ar atplestām rokām sagaida Somijas izlases zvaigzni Mikaelu Granlundu tieši Cīrihes lidostā! pic.twitter.com/7V7qGBEHwo— zemledus (@zemledus) May 21, 2026
Viņa ierašanos Cīrihē izjauca kāda kaislīga un visdrīzāk jautrā prātā atradusies Latvijas hokeja līdzjutēja. "Latvijai uzvara! Sarauj, sarauj," viņa skaļi kliedza, esot blakus Granlundam brīdī, kad viņš sniedza interviju atbraukušajiem somu medijiem. Hokejists noskatījās uz dāmas epitetiem un vēlāk atzina, ka tas bijis uzjautrinoši. "Es nenobijos. Es jau dzirdēju šos līdzjutējus, kad gaidīju bagāžu. Aizrautīgi līdzjutēji - tas ir lieliski."
Somijas mediji pamanīji, ka pirms tam konkrētā līdzjutēja lidostā malkojusi grādīgos dzērienus. Viņa bija lielākā Latvijas fanu grupā, un visi bijuši jautrā noskaņojumā. Kamēr pēc savas uzstāšanās atvainojās, viņu tālāk no Granlunda pavadīja Somijas hokeja izlases menedžeris.
Granlundam šis kļūs kopumā par astoto pasaules čempionātu karjerā. Divas reizes, 2011. un 2022. gados, viņš palīdzēja somiem kļūt par pasaules čempioniem. Tieši pirms četriem gadiem somi pēdējo reizi izcīnīja zeltu šajā turnīrā.