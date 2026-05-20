Latvijas cīkstoņi startēja kopā ar agresorvalsts sportistiem pēc saziņas ar Ukrainu
Latvijas Sambo federācija lēmumu startēt Gruzijā notiekošajā Eiropas sambo čempionātā, kurā ar savas valsts simboliku varēja startēt arī Krievijas un Baltkrievijas pārstāvji, pieņēma ciešā komunikācijā ar Ukrainas Sambo federāciju.
Kā skaidro Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM), šāds lēmums pieņemts, lai saglabātu Latvijas sportistu klātbūtni starptautiskajā apritē un vienlaikus paustu savu nostāju atbilstoši FIAS Ētikas kodeksam, kurā paredzēti politiskās neitralitātes, cieņpilnas uzvedības un sporta integritātes principi.
Jāpiemin, ka pašreizējais Sporta likuma regulējums nosaka, ka Latvijas komandu sporta spēļu izlasēm aizliegts spēlēt pret Krievijas vai Baltkrievijas izlasēm, ja tās sacensībās piedalās zem sava karoga vai neitrālā statusā. Vienlaikus sambo tiek klasificēts kā individuālais sporta veids, līdz ar to uz to šie ierobežojumi tiešā veidā neattiecas, skaidro IZM.
Ministrijā norāda, ka Latvija arī turpmāk konsekventi iestājas par solidaritāti ar Ukrainu, vienlaikus uzsverot, ka sportam jābalstās demokrātiskās vērtībās, starptautisko tiesību ievērošanā un cieņā pret valsts suverenitāti. Vienlaikus tā aicina sportistus, federācijas un sporta organizācijas rūpīgi izvērtēt dalību starptautiskās sacensībās, īpaši gadījumos, kad agresorvalstu sportistiem tiek atļauts startēt ar savas valsts simboliku.
Latvijas Olimpiskās komitejas izpildkomiteja trešdien, 20. maijā, apstiprināja vadlīnijas Latvijas sportistu dalībai starptautiskajās sacensībās. Paralēli tam IZM turpina darbu ar sporta nozares organizācijām pie vienotas izvērtēšanas pieejas un juridiskā ietvara izstrādes, lai nākotnē būtu skaidrāki principi šādu situāciju izvērtēšanai.
Savukārt attiecībā uz valsts finansējumu ministrijā uzsver, ka finansējuma piešķiršana sporta federācijām notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem un katrs gadījums tiek vērtēts individuāli. IZM informē, ka Latvijas Sambo federācija vēl nav iesniegusi tāmi, kas nepieciešama līguma noslēgšanai un valsts finansējuma saņemšanai.