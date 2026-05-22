Somija un Zviedrija bez īpašas piepūles nokārto sausas uzvaras
Somijas un Zviedrijas vīriešu hokeja izlases piektdien pasaules čempionāta spēlēs pret Lielbritāniju un Itāliju neielaida vārtus.
Somijas hokejisti A grupas spēlē Cīrihē Lielbritāniju uzvarēja ar rezultātu 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Jau spēles pirmajā minūtē Ville Heinola ar zibenīgu metienu raidīja ripu vārtos un panāca 1:0. Heinola guva arī otros vārtus, kad, tuvojoties mača vidum, nostiprināja Somijas izlases pārsvaru, bet 3:0 mača 32. minūtē panāca Miko Lehtonens, kurš izmantoja epizodi, kurā komandas biedri aizsedza vārtsarga skatu. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 70 sekundes, Henri Jokiharju ar metienu bez ripas apstādināšanas guva spēles pēdējos vārtus. Jonass Korpisalo Somijas izlases vārtos atvairīja deviņus metienus, kamēr somi pa pretinieku vārtiem meta 47 reizes.
A grupā Šveicei un Somijai ir pa 15 punktiem piecās spēlēs, Austrija guvusi deviņus punktus četros mačos, tālāk ar pieciem punktiem ir ASV, četrus punktus guvusi Vācija, pa trīs punktiem ir Ungārijai un Latvijai, bet Lielbritānija cīnās bez punktiem.
Tikmēr B grupā Fribūrā Zviedrija ar rezultātu 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) guva virsroku pār Itāliju. Pirmā perioda vidū ar metienu no zonas vidus 1:0 panāca Kārls Grundstrēms, bet trešdaļas beigās vairākumā otro ripu itāļu vārtos iemeta Ivars Stēnbergs. Otrā perioda devītajā minūtē NHL drafta favorīts Stēnbergs straujā pārejā uzbrukumā panāca 3:0. Magnuss Hellberjs tika galā ar 12 itāļu metieniem, bet zviedri izdarīja 34 metienus.
B grupā Kanādai ir 14 punkti piecās spēlēs, Slovākija guvusi 11 punktus četros mačos, Čehijai ir desmit punkti, bet Zviedrijai - deviņi piecās cīņās. Tālāk ar septiņiem punktiem ir Norvēģija, trīs punktus guvusi Slovēnija, bet bez punktiem ir Dānija un Itālija.
Turnīrā 16 komandas ir sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.