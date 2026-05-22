Hokejists Toms Andersons komentē savu savainojumu un gatavību nākamajai spēlei
Latvijas hokeja izlasei nākamais mačs pasaules čempionātā pret ASV komandu būs izšķirošā cīņā par mērķu sasniegšanu, piektdien pēc treniņa sarunā ar žurnālistiem sacīja valstsvienības uzbrucējs Toms Andersons, kurš atklāja sava savainojuma nopietnību.
"Mums ir jāņem punkti. Nav kur atkāpties," teica uzbrucējs. "Domāju, ka esam gatavi parādīt savu labāko spēli." Uzbrucējs iepriekšējo maču ceturtdien pret Somijas izlasi, kurā tika zaudēts ar 1:7, izlaida savainojuma dēļ - spēlē ar Austriju kādā no epizodēm viņam tika sagriezta potīte un bija nepieciešamas vairākas šuves. Pats spēlētājs atklāja, ka bija gatavs doties laukumā arī iepriekšēja mačā, un cer, ka varēs spēlēt arī pret ASV izlasi.
Līdzšinējo savu sniegumu turnīrā Andersons vērtēja kā apmierinošu, jo spēles laiks ir lielākais, kāds līdz šim viņam bijis izlasē, tomēr vārtu gūšanas momentu nav bijis daudz. Andersons atzīmēja, ka ASV izlase ir laba, jauna komanda, taču pret to ir jāizcīna punkti, ja grib spēlēt vismaz ceturtdaļfinālā.
Šodien Latvijas izlasei nav jāspēlē, bet turnīra piektajā mačā rīt plkst. 13.20 būs jātiekas ar ASV, tad svētdien plkst. 17.20 - ar Lielbritāniju, bet noslēdzošajā grupas spēlē 26. maijā plkst. 13.20 latvieši spēkosies ar Ungārijas hokejistiem. Latvijas izlase līdz šim pasaules čempionātā četros mačos ir iekrājusi trīs punktus, taču nav zaudējusi cerības uz ceturtdaļfināla sasniegšanu.
A grupā Šveice ar 15 punktiem piecās spēlēs ir līdere, Somijai ir 12 punkti četrās cīņās, deviņus punktus iekrājusi Austrija, ASV ir pieci punkti, ungāriem ir trīs punkti trīs cīņās, Latvijai ir trīs punkti četros mačos, Vācija tikusi pie viena punkta, bet Lielbritānija ir bez punktiem.
B grupā 11 punkti četrās spēlēs ir Kanādai un Slovākijai, Čehija iekrājusi desmit punktus, Norvēģijai un Zviedrijai ir attiecīgi septiņi un seši punkti, Slovēnijai ir trīs punkti, bet bez punktiem ir Dānija un Itālija.
Turnīrā 16 komandas ir sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna. Pasaules čempionāts Šveicē norisināsies līdz 31. maijam.