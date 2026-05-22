Mūsu kapteinis Rūdolfs Balcers joprojām pasaules čempionāta labāku vārtu guvēju galvgalī
Latvijas vīriešu hokeja izlases kapteinis Rūdolfs Balcers ar pieciem gūtiem vārtiem četros mačos ir pasaules čempionāta labākais vārtu guvējs, liecina turnīra organizatoru apkopotā statistika.
Balcers guva divus vārtus Latvijas izlases pirmajā mačā, bet nākamajās trīs spēlēs cīņās viņš iekrāja pa vēl vienam precīzam metienam.
Dalītā otrajā vietā ar četriem precīziem metieniem ir kanādietis Raiens O'Railijs un zviedrs Lukass Raimonds, bet šveicieši Niko Hišīrs un Damjēns Riats, kuri aizvadījuši pa piecām spēlēm, ar četriem gūtiem vārtiem atrodas dalītā ceturtajā pozīcijā.
Starp turnīra rezultatīvākajiem spēlētājiem Balcers ar pieciem punktiem ieņem astoto vietu, kamēr līderi ar astoņiem (3+5) punktiem ir Šveices uzbrucējs Svens Andrigeto. Tāpat ar četrām rezultatīvām piespēlēm Deniss Smirnovs ir dalīti devītais labākais piespēlētājs, kamēr līderi ar sešām rezultatīvām piespēlēm ir Šveices izlases spēlētāji Deniss Malgins un Timo Maijers.
Tāpat Sandis Vilmanis, kurš katrā spēlē uz ledus pavadījis vidēji 23 minūtes un 34 sekundes, ir šajā rādītājā piektais. Starp visiem turnīra uzbrucējiem viņš uz ledus ir bijis visilgāk. Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis, kurš sargāja Latvijas vārtus trijās no četrām spēlēm, ar vidēji atvairītiem 92,68% raidījumu un caurmērā ielaistiem 2,02 vārtiem ierindojas devītajā pozīcijā starp vārtsargiem.
Ceturtdien spēlē ar Somiju latvieši neizmantoja vairākumus, lai gūtu vārtus, un ar realizētiem 20% skaitlisko pārsvaru šajā rādītājā Latvija ir noslīdējusi uz desmito vietu, kamēr Somija ar realizētiem 43,75% vairākumu ir līdere.
A grupā Šveice ar 15 punktiem piecās spēlēs ir līdere, Somijai ir 12 punkti četrās cīņās, deviņus punktus iekrājusi Austrija, ASV ir pieci punkti, ungāriem ir trīs punkti trīs cīņās, Latvijai ir trīs punkti četros mačos, Vācija tikusi pie viena punkta, bet Lielbritānija ir bez punktiem. B grupā 11 punkti četrās spēlēs ir Kanādai un Slovākijai, Čehija iekrājusi desmit punktus, Norvēģijai un Zviedrijai ir attiecīgi septiņi un seši punkti, Slovēnijai ir trīs punkti, bet bez punktiem ir Dānija un Itālija.