"Mums nav laika priecāties!" pēc uzvaras pār ASV izlasi uzsver Vītoliņš
Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš pēc Latvijas hokejistu izcīnītās uzvaras pasaules čempionāta mačā pret ASV hokejistiem pauda, ka "komandai nav laika priecāties".
"Mums jāapzinās, ka rīt ir jauna spēle," nosvērts bija Latvijas izlases galvenais treneris. "Tā eiforija pēc panākuma kaut kur ir, bet mums nav laika priecāties. Rīt jau jāspēlē."
Valstsvienības galvenais treneris arī atklāja, ka uzbrucējs Eduards Tralmaks Cīrihē ieradīsies rīt no rīta, bet kad un kurā maiņā viņš spēlēs vēl nav izlemts. Rīt plkst. 17.20 Latvijas izlase tiksies ar ar Lielbritāniju, kura piecos mačos pie punktiem nav tikusi, bet noslēdzošajā grupas spēlē otrdien plkst. 13.20 latvieši spēkosies ar Ungārijas hokejistiem.
Runājot par aizvadīto maču ar ASV hokejistiem, kurā Latvija ar 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) izcīnīja uzvaru, Vītoliņš norādīja, ka hokejisti uzvarēja "tikai ar cīņassparu un pašaizliedzību".
"Puiši atdeva visus spēkus, metās zem ripām, Gudis [Kristers Gudļevskis] pavilka, un katrā spēlē, lai kāds arī būtu pretinieks, vienmēr būs momenti." Treneris arī atzīmēja, ka bija vēl vairākas vārtu gūšanas iespējas, bet svarīgākais bija cīņasspars savā zonā un vārtu priekšā.
Latvijas hokejisti pasaules čempionāta mačā pārspēj ASV izlasi
Latvijas vīriešu hokeja izlase sestdien Cīrihē pasaules čempionāta piektajā mačā ar 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) pārspēja ASV valstsvienību.
"Mēs spēlējām pret NHL spēlētajiem, ja ne pirmās, tad trešās maiņas spēlētājiem. Tiklīdz savu epizodi nenospēlēsi līdz beigām, tad pozīciju zaudēsi," pretinieku raksturoja Vītoliņš. "Svarīgi ir turēties spēlē. Ja pirmais gūsti vārtus, tad rodas drošība un pārliecība. Tad katra nākamā maiņa tiek spēlēta kā pēdējā."
89. pasaules čempionāts Šveicē norisināsies līdz 31. maijam. Pēc piecām nospēlētām spēlēm Latvijas izlase ar sešiem punktiem A apakšgrupā ieņem ceturto pozīciju.