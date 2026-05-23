Šveices hokejisti pasaules čempionātā sagrauj Ungāriju
Šveices vīriešu hokeja izlase sestdien Cīrihē pasaules čempionātā izcīnīja sesto panākumu pēc kārtas, ar 9:0 (1:0, 6:0, 2:0) sagraujot Ungāriju.
Šveices izlasē Romāns Josi izcēlās ar trīs gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli, Deniss Malgins guva divus vārtus, Svens Andrigeto iekrāja piecus (1+4) punktus, Kalvins Tirkaufs tika pie trīs (1+2) punktiem, bet pa reizei pretinieku vārtos ripu raidīja Timo Maijers un Simons Knaks.
Uzvarētāju vārtus sargāja Leonardo Dženoni, kurš tika galā ar visiem desmit ungāru metieniem.
A grupā Šveicei ir 18 punkti sešās spēles, Somija piecās spēlēs iekrājusi 15 punktus, bet Austrija guvusi deviņus punktus četros mačos. Tālāk ar sešiem punktiem piecās cīņās ir Latvija, ASV ir pieci punkti, Vācija izcīnījusi četrus punktus, trīs punkti ir Ungārijai, bet Lielbritānija cīnās bez punktiem.
Tikmēr B grupā, kas cīnās Fribūrā, ar 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) pārspēja Slovākiju.
Pirmajā trešdaļā čehus vadībā izvirzīja Daniels Voženīleks, bet otrā perioda vidū rezultātu izlīdzināja Mareks Hrivīks. Otrās trešdaļas turpinājumā ar precīzu metienu vairākumā Čehijai vienu vārtu pārsvaru atguva Martins Kauts, taču turpinājumā neizšķirtu panāca Martins Hromjaks.
Trešās trešdaļas vidū Čehijas uzvaru nesošos vārtus guva Romāns Červenka.
B grupā Kanādai ir 14 punkti piecās spēlēs, Čehijai ir 13 punkti, Slovākija izcīnījusi 11 punktus, bet Zviedrija - deviņus punktus. Norvēģijai ir septiņi punkti četros mačos, Dānija un Slovēnija tikušas pie trīs punktiem attiecīgi piecās un sešās spēlēs, bet bez punktiem piecās cīņās ir Itālija.
Šodien vēl A grupā plkst. 21.20 cīnīsies Austrija ar Vāciju, bet B grupā tajā pašā laikā tiksies Zviedrija un Norvēģija. Pasaules čempionātu tiešraidē pārraida LTV7 un Latvijas sabiedrisko mediju tīmekļa vietne "Lsm.lv".
Turnīrā 16 komandas ir sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.