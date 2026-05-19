Bijusī sieviešu basketbola izlases līdere Elīna Babkina paziņojusi par jaunu izaicinājumu dzīvē
Ilggadējā Latvijas sieviešu basketbola izlases līdere Elīna Babkina, kura 2023. gada pavasarī paziņoja par karjeras beigām, atklājusi jaunu posmu dzīvē.
Bijusī basketboliste sociālajos tīklos paziņojusi, ka ir dibinājusi aģentūru "BABKINA", pašai strādājot kā spēlētāju aģentei. Šajā arodā viņa jau ir strādājusi pēdējos gados kopš karjeras beigām, bet tagad paziņojusi par jaunu soli savā attīstībā.
"Pēc 17 gadu pieredzes profesionālajā basketbolā, kā laikā pārstāvēju Latvijas izlasi starptautiski, spēlēju Eirolīgā, Eirokausā un FIBA Pasaules kausā, esmu lepna sākt jaunu karjeru kā spēlētāju aģentei un aģentūras "BABKINA" dibinātājai. Izdzīvojot profesionālā sportista dzīvi, saprotu spēli, šo biznesu un izaicinājumus, ar kuriem sportisti saskaras karjeru laikā," ierakstā atklājusi bijusī sportiste.
Aģentūras mājaslapā pausts, ka tās mērķis nav kvantitāte, bet kvalitāte. Piedāvātajos pakalpojumos tiek minēti pārrunas par līgumiem, palīdzību attīstīt karjeras un palīdzību pārcelšanās sakarā karjeras laikā no vienas valsts uz citu.
Elīna Babkina karjeras laikā spēlējusi Francijas, Polijas, Turcijas, Rumānijas, Čehijas, Krievijas, Spānijas un Izraēlas basketbola komandās. Karjeru sākusi Latvijā, uzspēlējot "TTT Rīga" un Cēsīs. Karjeras laikā kļuvusi par divkārtējo Latvijas čempioni, kā arī izcīnījusi zelta medaļas Turcijas, Čehijas, Spānijas un Izraēlas čempionātos. No 2007. līdz 2023. gadam pārstāvēja Latvijas sieviešu izlasi.