"Būtu gatavs vēlreiz tādu spēli spēlēt!" pēc mača ar ASV izlasi pauž Kristers Gudļevskis
Latvijas valstsvienības vārtsargs Kristers Gudļevskis pēc uzvaras pasaules čempionāta piektajā mačā pār ASV izlasi pauda, ka būtu gatavs šādu spēli atkārtot.
"Amerikāņi daudz neizdomāja un spēlēja vienkārši. Viņi darīja to, ko labi dara - gāja uz vārtiem un centās dabūt ripu iekšā ar gaļu," pēc panākuma pretiniekus vērtēja Gudļevskis. Latvijas vārtsargs šajā mačā tika galā ar 45 amerikāņu metieniem.
"Pēc saldām uzvarām ir grūti teikt, ka bija grūta spēle. Būtu gatavs vēlreiz tādu spēli spēlēt, bet tā nebija vienkārša," atzina Gudļevskis.
"Mums visiem parādās raksturs [šādās spēlēs]. Turnīrs iet kā pa kalniem, ir labas spēles un lielas uzvaras, ir zaudējumi. Mēs atradām veidu savākties un iedot sev iespējas nākamajām spēlēm."
Gudļevskis arī paslavēja pārējo Latvijas hokejistu paveikto mačā. "Uzbrucēji iemeta tad, kad viņiem vajadzēja iemest, un aizsargi nobloķēja, kad vajadzēja nobloķēt. Bija daudz situācijas, kurās man veicās, aizsargi bija vietā un izsita ripas, devām viens otram iespējas," teica vārtsargs. Jau ziņots, ka Latvija pasaules čempionāta piektajā mačā ar 4:2 pārspēja ASV.
A grupā Šveicei un Somijai ir pa 15 punktiem piecās spēlēs, Austrija guvusi deviņus punktus četros mačos, Tālāk ar sešiem punktiem piecās cīņās ir Latvija, ASV ir pieci punkti, Vācija izcīnījusi četrus punktus, trīs punkti ir Ungārijai, bet Lielbritānija cīnās bez punktiem.
Latvijas hokejisti pasaules čempionātu svētdien, plkst. 17.20, turpinās ar cīņu pret Lielbritāniju, bet otrdien, plkst. 13.20, latvieši tiksies ar Ungārijas hokejistiem.