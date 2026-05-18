Vingrošanas disciplīnas kļūst par nākamajām, kas ļauj agresorvalstīm startēt zem sava karoga
Starptautiskās Vingrošanas federācijas (FIG) izpildkomitejas sanāksmē atcelti ierobežojumi Krievijas un Baltkrievijas sportistiem, kas bija spēkā kopš 2022. gada februāra, un viņiem tika atļauts piedalīties sacensībās ar savu karogu un himnu.
Tādu lēmumu FIG izpildkomiteja pieņēma sēdē, kas nedēļas nogalē notika Šarm eš Šeihā, un lēmums ir stājies spēkā.
Lēmums attiecas uz visām piecām disciplīnām, kas ietilpst Krievijas Vingrošanas federācijas sastāvā - sporta vingrošana, mākslas vingrošana, batuta lēkšana, sporta akrobātika un sporta aerobika, vēsta Krievijas laikraksts "Sovetskij sport". Pirmie, kas startēs ar Krievijas karogu, būs sporta akrobātikas pārstāvji Pasaules kausa posmā, kas no 29. līdz 31. maijam notiks Burgasā, Bulgārijā.
2022. gadā drīz pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā sākuma Krievijas un Baltkrievijas vingrotājiem tika aizliegta dalība FIG paspārnē notiekošās sacensībās, bet kopš 2024. gada viņi drīkstēja startēt neitrālā statusā.
Šomēnes Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) atcēla visus ierobežojumus, kas bija noteikti Baltkrievijas sportistiem. Tomēr SOK ierobežojumi Krievijas sportistiem paliek spēkā. Februārī Itālijā notikušajās ziemas olimpiskajās spēlēs SOK atļāva agresorvalstu sportistiem startēt neitrālā statusā, bet paralimpiskajās spēlēs viņiem bija atļauts sacensties ar savas valsts karogu.