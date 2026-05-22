Paralimpisko spēļu bronzas medaļnieki Rožkova un Lasmans atbalsta trūkuma dēļ neziņā par savu nākotni
Milānas un Kortīnas ziemas paralimpisko spēļu bronzas medaļas ieguvēja Poļina Rožkova sarunā Jauns.lv apgalvoja, ka šobrīd neesot skaidrības par viņas un Agra Lasmaņa dueta nākotni atbalsta trūkuma dēļ.
2026. gada ziemas paralimpiskajās spēlēs Milānā un Kortīnā Poļina Rožkova ar Agri Lasmani pārrakstīja Latvijas paralimpiskā sporta vēsturi, kļūstot par pirmajiem, kuri ziemas spēlēs tiek pie medaļām. Jaukto pāru ratiņkērlingā viņi ar izrautu uzvaru pār ASV ieguva bronzas godalgas.
Aiz šī panākuma gan slēpjas smaga realitāte, uz ko neilgi pēc atgriešanās mājās Latvijas Televīzijai norādīja Rožkova. "Tagad ir bažas par nākotni un vai mums būs iespēja turpināt attīstīties. Mums vispār nebija algas, tā kā par ko mēs runājam? Un janvārī tika pateikts, ka neapmaksās treniņus." Rožkova un Lasmans ir izmisuši par situāciju, kurā sportisti pēc augstākajiem sasniegumiem joprojām spiesti domāt nevis par treniņu procesu, bet gan izdzīvošanu un finansējuma meklēšanu. Viņu mērķis ir pēc iespējas labāk sagatavoties nākamajam olimpiskajam ciklam.
Šī gada 29. aprīlī svinīgi tika prezentēta izdevniecības "Rīgas viļņi" veidotā grāmata "Latvija Milānā-Kortīnā". Uz tās prezentāciju ieradās arī bronzas ieguvēja paralimpiskajās spēlēs Poļina Rožkova, kura sarunā ar Jauns.lv atkārtoja, ka situācija kopš iegūtās medaļas nekādi nav uzlabojusies.
"Emocijas par izcīnīto medaļu ir ļoti spēcīgas. Man tie ir 15 gadi kērlingā, Agrim tie ir vismaz desmit vai 11. Ņemot vērā, ka mums atņēma algu jau iepriekšējā gada augustā, sakodām zobus un cīnījāmies kā lauvas. Mēs izturējām," atbildi uz jautājumu, vai iegūtajai medaļai vēl ir arī emocionālais pacēlums, teica Rožkova.
Paralimpisko spēļu bronzas medaļniece retoriski vaicā, ko vēl nepieciešams paveikt, lai sportisti Latvijā tiktu patiesi novērtēti. “Aizkulisēs sportisti bieži vien paliek vieni ar savām problēmām. Ceļojumi, inventārs, ledus treniņi, rehabilitācija un sagatavošanās sacensībām prasa līdzekļus, taču garantiju par atbalstu nav. Tagad ir ļoti liela vilšanās. Nav ne algas, ne tas atbalsts. Mums pateica, ka, nē, tas taču jūsu hobijs, ko jūs gribat? Mentāli šobrīd esam sabrukuši," atklāja Rožkova, sakot, ka, neskatoties uz vilšanos, viņa ar Lasmani vēlas turpināt cīnīties un pārstāvēt Latviju augstākajā līmenī.
"Sports, kustība un neatlaidība ir mūsu kredo. Publiski aicinām sadarboties ar mums, lai varētu turpināt to, kas mums ir sirdī, kas patīk un nest Latvijas vārdu pasaulē." Rožkova apgalvoja, ka pāris plāno publiskot video par atbalsta nepieciešamību. "Tad jau tālāk redzēs. Nevar turpināties tā, kā tagad notiek lietas." Sportisti arī aicina viņus finansiāli atbalstīt caur Latvijas Kērlinga asociāciju, kas nodrošina caurspīdīgas atskaites.
Poļina Rožkova ar sportu viņa nodarbojusies jau no bērnības, bet pēc invaliditātes vispirms pamēģināja sevi ratiņpaukošanā, 2015. gadu noslēdzot kā pasaules ranga līderei. 2016. gadā viņa startēja Riodežaneiro vasaras paralimpiskajās spēlēs, bet vēlāk pievērsās tikai ratiņkērlingam. 2022. gadā ziemas spēlēs viņai jauktās komandas sacensībās devītā vieta, kam pievienota bronza šogad.
Viņas pārinieks Agris Lasmans pirms nonākšanas ratiņkērlingā nodarbojies arī ar ratiņbasketbolu, ko dara arī šobrīd, drīzumā dodoties uz Eiropas čempionātu. Viņš ir astoņkārtējais Latvijas ratiņkērlinga čempions un 2026. gada paralimpiskās spēles kļuva par otrajām viņa karjerā.