"Facebook" un "Messenger" piedzīvo globālus darbības traucējumus: miljoniem cilvēku zaudējuši piekļuvi saviem kontiem
"Facebook" lietotāji visā pasaulē ziņo par plašiem platformas darbības traucējumiem, kas skāruši gan sociālo tīklu, gan saziņas lietotni "Messenger".
Problēmas sākās piektdienas pēcpusdienā, kad daudzi lietotāji negaidīti tika automātiski izrakstīti no saviem "Facebook" kontiem. Mēģinot atkārtoti autorizēties, viņi sastapās ar paziņojumiem, ka notikusi kļūda, un viņiem tika liegta piekļuve saviem kontiem. Līdzīgas problēmas novērotas arī "Messenger" darbībā, kur lietotāji ziņo par nespēju nosūtīt vai saņemt ziņojumus.
Traucējumi skāruši gan "Facebook" mobilo lietotni, gan tīmekļa vietni. Daļa lietotāju, apmeklējot platformu pārlūkā, redzējuši paziņojumu, ka radusies tehniska problēma un uzņēmums strādā pie tās novēršanas.
Lai gan "Facebook" un "Messenger" darbība ir būtiski ietekmēta, citas "Meta" platformas – "Instagram" un "WhatsApp" – lielākoties turpina darboties. Tomēr atsevišķi lietotāji ziņojuši arī par problēmām "Instagram" tīmekļa versijā.
Pagaidām "Meta" nav sniegusi detalizētu komentāru par traucējumu cēloņiem vai iespējamo pakalpojumu atjaunošanas laiku. Tikmēr sūdzību skaits dažādās valstīs ir strauji pieaudzis, liecinot, ka problēma skārusi lietotājus globālā mērogā.