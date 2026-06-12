Negaisa mākoņi virs Latvijas debesīm
Aizvadītajā dienā virs Latvijas debesīm pacēlās ļoti kolorīti negaisa mākoņi, ko daudzi iedzīvotāji steidza iemūžināt arī fotogrāfijās.
Iedzīvotāju novērotie negaisa mākoņi liek uzvirmot kādai dīvainai sazvērestības teorijai. FOTO
Aizvadītajā dienā virs Latvijas debesīm pacēlās ļoti kolorīti negaisa mākoņi, ko daudzi iedzīvotāji steidza iemūžināt arī fotogrāfijās. Tomēr daļa iedzīvotāju tajos saskatījuši ko vairāk.
Vairums iedzīvotāju sociālajos tīklos par mākoņiem pauda sajūsmu. "Izskatās draudīgi un arī skaisti," vietnē "Facebook" norāda Sandris. "Izskatās kā citā realitātē... Bet foto mirkļi iespaidīgi ! Dabas māksla," pauž Marika. Bet Artis norāda, ka "tādus mākoņus redzēja pirms gadiem 40, tomēr tad nebija sociālo tīklu, kur padalīties".
Gunārs norāda, ka šādus mākoņus redzēja pirms gadiem astoņiem: "Domāju, ka aiznesīs pa gaisu siltumnīcas, kopā ar šķūni, bet nekā, nolija tik vidēji spēcīgs lietus". Bet Violeta norādījusi, ka skats ir "fantastiski biedējošs". Bet Alise norāda, ka izskatās, ka no šiem mākoņiem izveidosies tornādo.
Tikmēr neliela daļa iedzīvotāju mākoņos saskatīja kaut ko tādu, kas vien viņiem saprotams. "Nu nav tas normāli. Mani ir 55 gadi un es nekad neesmu neko līdzīgu redzējis," vietnē "Threads" norāda Sandris, publicējot foto ar iemūžinātajiem mākoņiem. "Speciāli sataisīts, piesmērētas debesis," pārdomās dalās Sandra. Arī Luīze norāda, ka "viņas skatījumā tie ir mākslīgi radīti laikapstākļi". "Es saprotu, ka mani no šīs grupas izslēgs par šo komentāru," piemetina sieviete. Bet Jānis pauž, ka "atkal uz zemes tiek kaisītas ķimikālijas".
Jāpiebilst, ka vairums iedzīvotāju par šiem komentāriem tikai pavīpsnājuši. "Man šķiet, ka tas nav normāli, ka vīrietis 55 gados nav redzējis negaisa mākoņus," pauž Evija. "Šiem noteikti valdība pie visa vainīga," norāda Jānis. Ieva šausminās par to, kā cilvēki var izdomāt šādas muļķības par dabas parādībām. Bet Inese norāda, ka "mazāk vajag fantazēt", uzsverot, ka tādi mākoņi dabā ir redzēti ne pirmo reizi vien.