Slovēņi izglābjas pret slovākiem, ungāri grauj britus un lūkojas uz palikšanu elitē
Slovēnijas vīriešu hokeja izlase, kas šajā pasaules čempionātā uzvarēja Čehiju, otrdienas mačā izrādīja nopietnu pretestību arī Slovākijai, bet citā spēlē Ungārija uzveica Lielbritāniju.
Fribūrā notikušajā B apakšgrupas spēlē Slovākija uzvarēja pēcspēles metienu sērijā ar rezultātu 5:4 (2:1, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0). Jau spēles otrajā minūtē slovākus vadībā izvirzīja Adams Liška, bet pirmā perioda otrajā pusē vārtu guvumiem apmainījās slovēnis Kens Ograjenšeks un slovāks Martins Hromjaks.
Otrās trešdaļas otrajā minūtē Roks Tičars vēlreiz izlīdzināja rezultātu, bet līdz perioda 11. minūtei 4:2 slovāku labā panāca Filips Mešārs un Martins Faško-Rudāšs. Pāris minūtes pirms došanās pārtraukumā Jans Drozgs samazināja pretinieku pārsvaru.
Trešajā periodā slovēņi vienā no epizodēm ar ripu trāpīja pa vārtu stabiņu, bet mača kulminācija bija pamatlaika pēdējā minūtē. Nomainot vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, 31 sekundi pirms beigu signāla Tičars izdarīja metienu no distances un Luka Mavers vārtu priekšā mainīja ripas lidojuma virzienu - 4:4.
Slovēņi sagādā vēl vienu pārsteigumu šajā čempionātā. Iepriekš papildlaikā tika uzvarēti čehi, šoreiz pēcspēles metienu sērijā zaudējums slovākiem.— LETA pasaules čempionātā hokejā (@LETAsportsEXTRA) May 19, 2026
Iespēju turpināt spēli papildlaikā slovēņi panāca tikai 31 sekundi pirms pamatlaika beigām.pic.twitter.com/5al3D805Lm
Cīņa turpinājās papildlaikā, kurā vārti netika gūti, tādējādi uzvarētāji tika noskaidroti pēcspēles metienu sērijā, kurā ar 3:1 uzvarēja slovāki. B grupā pēc trīs spēlēm Kanādai ir deviņi punkti, Slovākija guvusi astoņus punktus, Čehija - septiņus, Norvēģija - sešus, Zviedrijai un Slovēnijai ir pa trīs punktiem, bet Dānija un Itālija cīnās bez punktiem.
Tikmēr A grupā Cīrihē mačā starp divām komandām, kas, visticamāk, cīnīsies par vietas saglabāšanu elites divīzijā, Ungārija ar 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) uzvarēja Lielbritāniju.
Vārtsargs Bence Bālišs atvairīja visus 26 pretinieku metienus. Ungāriem pa diviem vārtiem guva Ištvāns Terbočs un Kristiāns Naģi, bet vienu ripu Lielbritānijas vārtos iemeta Domāns Šongots.
A grupā pēc trīs spēlēm Somijai, Šveicei un Austrijai ir maksimālie deviņi punkti, Ungārija, ASV un Latvija guvušas pa trīs punktiem, bet Vācija un Lielbritānija ir bez punktiem.
Turnīrā 16 komandas ir sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.