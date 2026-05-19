Futbols
Vakar 23:57
Londonas "Arsenal" futbolisti pēc sāncenšu neveiksmes kļūst par premjerlīgas čempioniem
Londonas "Arsenal" komanda otrdien nodrošināja Anglijas futbola premjerlīgas čempiones titulu.
"Arsenal" par čempioni kļuva pēc tam, kad Mančestras "City" viesos cīnījās neizšķirti 1:1 (0:1) ar "Bournemouth" futbolistiem. Mača 39. minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Eli Krupi, bet otrā puslaika kompensācijas laikā Ērlings Holanns izrāva neizšķirtu, ar ko gan nepietika, lai liegtu londoniešiem izcīnīt titulu.
Pirms pēdējās kārtas "Arsenal" un "City" šķir četri punkti, tādējādi Mikela Artetas komanda nodrošinājusi titulu.
"Lielgabalnieki" par Anglijas čempioniem kronēti 14 reizes, iepriekšējo reizi to paveicot 2004. gadā. Vēl pirms tam, 2002. gadā, "Arsenal" titulu izcīnīja sezonā, kad komandā spēlēja arī Igors Stepanovs.